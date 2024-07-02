02 июля 2024, 14:49

Четыре военных из Астраханской области убиты на Украине

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Анатолий Ашаев, Санан Кенжалиев, Виталий Костин и Наиль Батаргалиев убиты в боевых действиях, сообщил глава Енотаевского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 333 военных из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Юрий Нестеров стал 329-м военным из Астраханской области, убитым в ходе военной операции на Украине, о котором сообщали власти.

Анатолий Ашаев убит в бойя на Украине, сообщил сегодня глава Енотаевского района Борис Будаев. По его словам, 47-летний Ашаев служил в полиции в Калмыкии и Московской области. В 2023 году вышел в отставку и принял участие отправиться в зону военной операции, говорится в сообщении в Telegram-канале Будаева.

Снайпер Санан Кенжалиев убит в военной операции на Украине, сообщил глава района 23 июня. Кенжалиеву был 31 год, контракт на военную службу он заключил в апреле, убит 30 мая в зоне военной операции.

Ранее Будаев, отчитываясь о передаче родным бойцов госнаград, также информировал, что на Украине убиты Виталий Костин и Наиль Батаргалиев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 333 военнослужащих из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Астраханец убит в зоне СВО", "Два контрактника из Астраханской области погибли в военной операции", "Боец из Астраханской области погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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