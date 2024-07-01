Боец из Астраханской области убит в зоне СВО

01 июля 2024, 08:24

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Юрий Нестеров убит на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 329 бойцов из Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", 30 июня стало известно, что на Украине убит Айбек Досалиев из Астрахани. Он стал, по меньшей мере, 328-м военнослужащим из Астраханской области, который был официально признан убитым в ходе военной операции.

Юрий Нестеров убит в зоне военной операции на Украине. В честь него, а также в честь других погибших бойцов, в профучилище при Астраханском государственном архитектурно-строительном университете открыт мемориальный стенд, сообщила 17 июня администрация вуза на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 329 военнослужащих из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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