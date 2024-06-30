Айбек Досалиев. Фото: МЧС Астрахани https://vk.com/wall-70618306_4086

30 июня 2024, 06:29

Военнослужащий из Астрахани убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Айбек Досалиев из Астрахани убит на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 328 бойцов из Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 29 июня представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине не менее 327 бойцов из Астраханской области.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

В зоне военной операции на Украине убит Айбек Досалиев, сообщило 27 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" MЧС Астрахани. В сообщении поясняется, что Досалиев ранее работал начальником пожарно-спасательной части.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 328 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Астраханец убит в зоне СВО", "Два контрактника из Астраханской области погибли в военной операции", "Боец из Астраханской области погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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