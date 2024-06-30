30 июня 2024, 05:34

Бомба времен Великой Отечественной войны найдена в Новороссийске

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Немецкая фугасная бомба времен Великой Отечественной войны найдена на берегу моря около очистных сооружений в Новороссийске. Саперы вывезли ее на полигон в Ростовской области и обезвредили.

Как писал "Кавказский узел", в феврале в селе Крым Мясниковского района и станице Мелиховской Усть-Донецкого района были найдены фугасные авиабомбы ФАБ-100.

Немецкая фугасная бомба времен Великой Отечественной войны найдена на берегу моря в Новороссийске. Ее обнаружили рабочие на улице Рыбацкой между очистными сооружениями. На место находки вызвали саперов, которые определили, что найденный боеприпас- 50-килограммовая немецкая фугасная бомба SC-50, пишет 29 июня Donday.ru.

Найденную бомбу вывезли в Ростовскую область пиротехники, они уничтожили ее на полигоне, информирует 1rnd.ru.

С начала текущего года донские сотрудники МЧС обезвредили уже 11 бомб.

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Примечание:

"Полиция оцепила вокзал в Сочи после звонка о бомбе", "Житель Новороссийска осужден за ложное сообщение о бомбе", "Житель Кубани обвинен в изготовлении и продаже бомб".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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