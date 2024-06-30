Бомба времен Великой Отечественной войны найдена в Новороссийске

30 июня 2024, 05:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Немецкая фугасная бомба времен Великой Отечественной войны найдена на берегу моря около очистных сооружений в Новороссийске. Саперы вывезли ее на полигон в Ростовской области и обезвредили.

Как писал "Кавказский узел", в феврале в селе Крым Мясниковского района и станице Мелиховской Усть-Донецкого района были найдены фугасные авиабомбы ФАБ-100.

Немецкая фугасная бомба времен Великой Отечественной войны найдена на берегу моря в Новороссийске. Ее обнаружили рабочие на улице Рыбацкой между очистными сооружениями. На место находки вызвали саперов, которые определили, что найденный боеприпас- 50-килограммовая немецкая фугасная бомба SC-50, пишет 29 июня Donday.ru.

Найденную бомбу вывезли в Ростовскую область пиротехники, они уничтожили ее на полигоне, информирует 1rnd.ru.

С начала текущего года донские сотрудники МЧС обезвредили уже 11 бомб.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.