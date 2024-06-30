Житель Северной Осетии обвинен в призывах к терроризму

30 июня 2024, 00:42

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Георгий Г. из станицы Архонской испортил бюллетень на президентских выборах, нарисовав повешенного человека и написал лозунг в поддержку Украины. Ему предъявлено обвинение в призывах к террористической деятельности.

30-летний житель станицы Архонская обвинен в призывах к терроризму.

По версии следствия, Георгий Г. в бюллетене на президентских выборах изобразил повешенного человека, написал лозунг в поддержку Украины, а также оскорбительное высказывание в адрес президента России. Тем самым, считают силовики, он призвал к убийству и насильственной смене власти в стране, пишет 29 июня "ОВД-Инфо (Медиапроект "ОВД-Инфо" признано иностранным агентом)".

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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