27 июня 2024, 13:08

Сержант из Волгоградской области убит в зоне военной операции

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Сержант Станислав Станченко убит на Украине, сообщили власти города Петров Вал. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 789 военнослужащих из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 26 июня стало известно, что на Украине убит Иван Баркин из Новоаннинского района. Он стал, по меньшей мере, 788-м военнослужащим из Волгоградской области, который был официально признан убитым в ходе военной операции.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне проведения спецоперации на Украине убит сержант Станислав Станченко из Камышинского района. Информацию об этом подтвердили в администрации города Петров Вал, передал 21 июня "Волгоград Онлайн".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 789 бойцов из Волгоградской области.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 июня 2024, 19:17

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  • Четыре бойца из Волгоградской области убиты на Украине

    Александр Шнайдер, Дмитрий Меньших, Даниил Елисеев и Олег Артемов убиты в боевых действия, сообщила администрация Калачевского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 793 военных из Волгоградской области.

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