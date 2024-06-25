Залина Маршенкулова. Фото: https://yeltsin.ru/news/zalina-marshenkulova-lyubaya-zhenshina-kotoraya-schitaet-sebya-lichnostyu-eto-feministka/

25 июня 2024, 14:12

Суд оставил в силе заочный арест Маршенкуловой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу на заочный арест, которую подала журналистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова, обвиняемая в оправдании терроризма.

Как информировал "Кавказский узел", 21 июня стало известно, что журналистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова обжаловала заочный арест по делу об оправдании терроризма.

Мосгорсуд отказал журналистке, автору телеграм-канала "Женская власть" и активистке из Кабардино-Балкарии Залине Маршенкуловой в удовлетворении ее апелляции на заочный арест, передал сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД Инфо"*.

Напомним, по данным источников, в отношении Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма из-за высказываний о смерти блогера Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. Однако по версии следствия, публикации об оправдании терроризма Маршенкулова опубликовала в Telegram не позднее 3 марта 2023 года, то есть за месяц до гибели Татарского.

Маршенкулова, которая живет в Германии, сочла абсурдным предъявленное ей обвинение и связала преследование со своей политической позицией. Уголовное дело журналистки не связано с ее участием в отстаивании прав женщин в Кабардино-Балкарии, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

17 апреля стало известно, что Маршенкулова объявлена в федеральный розыск.

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Примечание:

"Суд отказался удовлетворить жалобу Маршенкуловой на следствие", "Залина Маршенкулова заявила об опасениях за себя и родных", "Уроженка Баксана попросила госзащиту после угроз".

Автор: "Кавказский узел"

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