17 апреля 2024, 12:32

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Следователи объявили в федеральный розыск журналистку из Кабардино-Балкарии Залину Маршенкулову, заочно обвиненную в публичном оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля следствие сообщило об уголовном деле журналистки и активистки из Кабардино-Балкарии Залины Маршенкуловой по статье о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Поводом для уголовного дела стали ее публикации в телеграм-канале, Маршенкулова будет объявлена в розыск, заявил Следком.

Залина Маршенкулова, живущая в Германии, сочла абсурдными предъявленные ей обвинения в оправдании терроризма и связали преследование со своей политической позицией. Уголовное дело журналистки не связано с ее участием в отстаивании прав женщин в Кабардино-Балкарии, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Залина Маршенкулова объявлена в федеральный розыск, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на базу МВД России.

Напомним, часть источников утверждала, что поводом для преследования Маршенкуловой стали высказывания о смерти блогера Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. Однако по версии следствия, "ряд публикаций об оправдании терроризма" Залина Маршенкулова опубликовала в Telegram "не позднее 3 марта 2023 года", то есть за месяц до гибели Татарского.

11 апреля суд в Москве удовлетворил постановление о "безотлагательном обыске" по делу Залины Маршенкуловой. К этому моменту силовики уже провели обыск в ее бывшей московской квартире, где Маршенкулова не жила уже минимум год.

Залина Маршенкулова в 2020 году обращалась в полицию из-за угроз, поступивших ей от имени сообщества "Во благо общего народа". По словам Маршенкуловой, ей угрожали в соцсетях после того, как она написала пост в поддержку актрис из клипа солиста группы Rammstein. Следствие отказалось расследовать угрозы Маршенкуловой.

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