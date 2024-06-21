Адвокаты пояснили потрясением от приговора двойное убийство в Ногайском районе

21 июня 2024, 23:03

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Версия кровной мести в убийстве отцом погибшего подростка в Ногайском районе адвоката и виновника ДТП исключена, случившееся было спонтанным поступком в состоянии аффекта из-за неправомерного приговора, уверены адвокаты и кавказовед. Адвокаты отца погибшего мальчика сочли необходимым перенос расследования в другой регион, но получили отказ.

Как писал "Кавказский узел", осужденный и его адвокат Сергей Осипов были убиты потерпевшим у здания Ногайского районного суда 15 марта. Мотивом убийства послужила кровная месть: потерпевший был недоволен приговором суда по делу о ДТП, в котором погиб его сын. Верховный суд Дагестана отменил приговор Ногайского райсуда, спровоцировавший убийство обвиняемого и его адвоката отцом погибшего в ДТП подростка. Следствие и суд допустили существенные нарушения в деле, заявила апелляционная инстанция.

Дело касалось ДТП, которое произошло близ Терекли-Мектеба 19 мая. Местный житель на автомобиле Mazda 6 сбил 15-летнего подростка на мопеде, юноша погиб. Суд сослался на отсутствие в деле заключения судмедэкспертизы и счел, что причину смерти потерпевшего установить невозможно, поэтому назначил водителю автомобиля полтора года лишения свободы.

Отец убитого виновника аварии <высокопоставленный силовик>, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат отца погибшего подростка Муслим Янгульбаев. "Он имеет влияние на предварительное следствие и связи с судьями. Следствие относится предвзято к этому делу. Судьи тоже относятся предвзято. Это видно по их поведению, что называется невооружённым взглядом. Видно, что во всех инстанциях относятся предвзято. Родственники виновника ДТП даже заходили свободно в кабинет судьи, общались с ним, а родственников потерпевшего не подпускал близко. Они пользовались своими связями. И в этом деле отец убитого виновника тоже пользуется", - рассказал адвокат Янгульбаев.

Янгульбаев сообщил, что отправлял заявление на имя главы Следкома России Александра Бастрыкина, с просьбой передать дело в другой регион для расследования. "Но нам отказали, заявив, что будет "объективное расследование". Я также ходатайствовал, чтобы хотя бы провели психолого-психиатрическую экспертизу моего доверителя вне Дагестана", - отметил Янгульбаев.

Он уверен, что случившееся нельзя расценивать как кровную месть. "Во-первых, кровная месть осталась только у вайнахов и то не в полной мере. Во-вторых, адаты указывают на то, что нельзя объявлять кровную месть иноверцу. Кровную месть нельзя объявлять представителям других национальностей. О какой кровной мести может идти речь, если ногаец застрелил армянина?", - сказал Янгульбаев.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Адвокат считает неправильной квалификацию, которая вменяется его подзащитному. "Не хотят признавать, что у моего доверителя имеются ментальные проблемы. Мы настаиваем на повторной психолого-психиатрической экспертизе", - подчеркнул Янгульбаев.

Это совершил обиженный несправедливым приговором человек, что может расцениваться как смягчающее обстоятельство

По его словам, защита опросила близких родственников о том, как отец подростка "вёл себя в период разбирательства по делу о гибели его сына". "Он вёл себя крайне неадекватно и вследствие этого произошла трагедия", - пояснил Янгульбаев.

Он сомневается, что решение Верховного суда Дагестан по отмене приговора виновнику гибели мальчика сможет напрямую повлиять на дело об убийстве у здания суда. "Это разные дела. Хотя дело о гибели подростка отдано в следственные органы, но в связи со смертью обвиняемого оно будет, скорее всего, прекращено", - указал Янгульбаев.

По его мнению, случившееся должно быть признано непреднамеренным убийством в состоянии аффекта. "Он не готовился к убийству. Это произошло в один миг. Это совершил обиженный несправедливым приговором человек, что может расцениваться как смягчающее обстоятельство", - резюмировал Янгульбаев.

Адвокат Алауди Мусаев, который тоже будет представлять интересы отца подростка, также уверен, что убийство у здания суда было совершено в состоянии аффекта. "К сожалению, следствие пока не учитывает того, что после смерти ребёнка он стал практически невменяемым. Он уходил ночевать на кладбище на могилу сына. То, что его довели до такого состояния, подтверждает и отмена неправосудного приговора, вынесенного с грубым нарушением уголовно-процессуального закона. Будет вновь назначена экспертиза. В первый раз не удалось провести из-за его состояния . Он плакал, ему становилось плохо при упоминании о сыне. Никакой психологической помощи ему не было оказано", - отметил Мусаев.

В настоящее время у ногайцев нет кровной мести в классическом смысле, а "между представителями разных этносов вопрос кровной мести не возникал", заявил на условиях анонимности кавказовед, специалист по этнографии ногайцев.

"В данном случае отец лично отмстил в состоянии аффекта, считая, что вынесен несправедливый приговор", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кавказовед полагает, что отец подростка не пошёл бы на убийство, если бы вынесенный виновнику гибели ребенка приговор хоть отчасти был близок к справедливому.

Громкий инцидент со стрельбой повлиял на решение Верховного суда Дагестана. "Конечно, не удалось замести эту ситуацию. Случился резонанс. Жалко человека, который лишился сына и ещё будет отвечать", - сказал кавказовед.

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