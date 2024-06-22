22 июня 2024, 21:45

Четверо военных из Ростовской области убиты на Украине

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Евгений Фролов, Сергей Геталов, Роман Зоренко, Даниил Домников убиты в боевых действиях, сообщила администрация Песчанокопского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 465 бойцов из Ростовской области.

Рядовой штурмовой роты мотострелкового батальона Евгений Фролов 13 июня убит в военной операции на Украине, сообщила 21 июня администрация Песчанокопского района в своем Telegram-канале

Ранее районные власти также информировали о том,что в зоне боевых действий убиты Сергей Геталов, Роман Зоренко, Даниил Домников.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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