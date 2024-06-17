Андрей Прошунин. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

17 июня 2024, 19:38

Вице-губернатор Кубани возглавил мэрию Сочи

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Андрей Прошунин назначен первым заместителем мэра Сочи и приступил к исполнению обязанностей главы города, заявила администрация Кубани.

Как писал "Кавказский узел", с 29 мая по 18 июня в горсобрании Сочи проходит прием документов от кандидатов на должность мэра, которая освободилась после отставки Алексея Копайгородского. Конкурс будет формальным, мэром станет назначенный властями чиновник, предположили горожане.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский, который возглавлял Сочи с 2019 года, 14 мая подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

Вице-губернатор Андрей Прошунин назначен первым заместителем мэра Сочи и приступил к исполнению обязанностей главы города, сообщила сегодня пресс-служба администрации Краснодарского края.

"На планерном совещании в мэрии Сочи вице-губернатор Александр Топалов представил Андрея Прошунина депутатам городского собрания и сотрудникам администрации", - говорится в публикации на сайте администрации.

Андрей Прошунин с декабря 2020 года был замминистра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Кубани, в декабре 2021 года возглавил министерство, а в декабре 2022 года был назначен на должность вице-губернатора, курирующего министерства ТЭК и ЖКХ, дорожного хозяйства и департамент государственного регулирования тарифов, отмечается в сообщении.

Прошунин возглавил мэрию, поскольку по городскому уставу первый заместитель мэра в случае отсутствия градоначальника исполняет его обязанности, пишет "Интерфакс".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 июня 2024, 20:44

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