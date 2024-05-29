Сочинцы сочли формальным конкурс на отбор кандидатов в мэры

29 мая 2024, 08:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи начат прием документов от кандидатов на должность мэра, которая освободилась после отставки Алексея Копайгородского. Конкурс будет формальным, мэром станет назначенный властями чиновник, предположили горожане.

Как писал "Кавказский узел", о планах уйти в отставку мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил 14 мая, отметив, что переходит на новое место работы. Тогда же он подал заявление об уходе с должности. 15 мая на внеочередной сессии сочинское горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. Тогда он победил в конкурсе, на который успели подать заявки 18 человек. При этом опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы посчитали конкурс формальным и возмутились, что пост главы занял иногородний. В декабре 2020 года депутаты единогласно переизбрали Копайгородского мэром.

С 29 мая по 18 июня в горсобрании пройдет прием документов по отбору кандидатуры на должность нового мэри. Участник конкурса может быть выдвинут губернатором, общественным объединением, собранием граждан по месту работы или жительства или "путем самовыдвижения", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель горсобрания Сочи Виктор Филонов.

Конкурс будет формальным, предположил член КПРФ Сергей Бернасовский. Он напомнил, что в 2019 году двух кандидатов от КПРФ даже не допустили к конкурсу по формальными причинам.

Самодвижение "сложное дело", и комиссия легко может не допустить кандидата-самовыдвиженца, сказал Бернасовский корреспонденту "Кавказского узла".

Назначат мэра, выбранного или согласованного с самим Путиным

Представитель одной из общественных организаций Наталья считает, что мэром Сочи не станет человек, если его кандидатура не согласована в Москве. "Назначат мэра, выбранного или согласованного с самим Путиным. Того, кто будет выполнять все его поручения, а не поручения народа", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка предположила, что в Сочи "пришлют проверенного Путиным москвича или питерца, и конкурс тут вообще ни при чем". Она пояснила, что в 2019 году ее знакомый сочинец баллотировался на пост мэра, но подвергся таким преследованиям, что навсегда оставил попытки выдвигать свою кандидатуру.

Схожее мнение высказала жительница Сочи Елена. "В городе Сочи, где располагается летняя резиденция Путина, видимо, назрела необходимость кадровых перестановок и назначения более приближенных к президенту - из столицы или Питера", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мнение о формальности конкурса озвучила и другая жительница Сочи, также Елена. "Имя нового назначенца уже известно, просто чиновники администрации и депутатского корпуса занимаются "игрой на публику". Для соблюдения видимости демократии", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.