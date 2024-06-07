Семь человек пострадали при взрыве на АЗС близ Еревана

07 июня 2024, 02:32

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Двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще четыре человека - в стабильно тяжелом, сообщил Минздрав Армении.

Мощный взрыв произошел на автозаправочной станции на трассе Ереван - Севан поздно вечером 6 июня. В результате взрыва вспыхнул пожар, на место ЧП были направлены многочисленные пожарно-спасательные расчеты, сообщил со ссылкой на МЧС Армении корреспондент “Кавказского узла”.

В сообщении МЧС Армении отмечается, что в результате взрыва пострадали люди, однако число пострадавших не уточняется. Позднее Минздрав Армении сообщил, что пострадали не менее пяти человек.

Согласно уточненным данным Минздрава Армении, пострадавших семеро. Один из людей, обратившихся за медицинской помощью, вскоре был выписан, остальные шестеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

Состояние двоих из шести пострадавших оценивается врачами как крайне тяжелое, остальные четыре человека находятся в стабильно тяжелом состоянии, указано в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил, что на автозаправочной станции взорвалась цистерна со сжиженным газом и существует угроза повторного взрыва, пока пожар не потушен. “На месте взрыва работают более 30 боевых расчетов, проводятся работы по охлаждению и тушению пожара”, - цитирует слова Саркисяна “Новости-Армения”.

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