07 июня 2024, 02:32

Семь человек пострадали при взрыве на АЗС близ Еревана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще четыре человека - в стабильно тяжелом, сообщил Минздрав Армении. 

Мощный взрыв произошел на автозаправочной станции на трассе Ереван - Севан поздно вечером 6 июня. В результате взрыва вспыхнул пожар, на место ЧП были направлены многочисленные пожарно-спасательные расчеты, сообщил со ссылкой на МЧС Армении корреспондент “Кавказского узла”. 

В сообщении МЧС Армении отмечается, что в результате взрыва пострадали люди, однако число пострадавших не уточняется. Позднее Минздрав Армении сообщил, что пострадали не менее пяти человек. 

Согласно уточненным данным Минздрава Армении, пострадавших семеро. Один из людей, обратившихся за медицинской помощью, вскоре был выписан, остальные шестеро госпитализированы в тяжелом состоянии. 

Состояние двоих из шести пострадавших оценивается врачами как крайне тяжелое, остальные четыре человека находятся в стабильно тяжелом состоянии, указано в сообщении ведомства. 

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил, что на автозаправочной станции взорвалась цистерна со сжиженным газом и существует угроза повторного взрыва, пока пожар не потушен. “На месте взрыва работают более 30 боевых расчетов, проводятся работы по охлаждению и тушению пожара”, - цитирует слова Саркисяна “Новости-Армения”. 

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"Более 20 человек остаются пропавшими без вести после взрыва близ Степанакерта", "Опознаны 215 погибших при взрыве горючего под Степанакертом", "Число погибших при взрыве около Степанакерта превысило 200". 

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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