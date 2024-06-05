ЕСПЧ назначил компенсацию родителям погибшего армянского военного

05 июня 2024, 14:02

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Власти Армении допустили доведение до самоубийства военнослужащего-срочника Тиграна Варяна, постановил ЕСПЧ и обязал правительство выплатить родителям погибшего компенсацию морального вреда.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний военнослужащий-срочник Тигран Варян погиб на посту в воинской части 29 февраля 2012 года. По предварительным данным, он был убит из закрепленного за ним же автомата. Уголовное дело было возбуждено по статье о доведении до самоубийства, были задержаны три сослуживца погибшего.

Европейский суд по правам человека обязал правительство Армении выплатить компенсацию в 30 тысяч евро родителям Тиграна Варяна, совершившего в 2012 году самоубийство, сообщает "Новости-Армения".

Согласно решению суда, власти Армении допустили нарушение статьи 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека, компенсация морального вреда должна быть полностью выплачена в течение трех месяцев, пишет издание.

Напомним, в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване отметили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и к решению проблем.

В феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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