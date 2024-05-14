14 мая 2024, 06:40

Военный из Астраханской области убит в зоне спецоперации

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Уроженец села Рассвет Максут Макашев убит в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 317 бойцов из Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", 11 мая стало известно о гибели в зоне спецоперации трех военных из Астраханской области. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 316 бойцов из Астраханской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

В ходе специальной военной операции на Украине убит уроженец села Рассвет Астраханской области Максут Макашев. Об этом стало известно из опубликованного 12 мая в официальном аккаунте администрации Рассветского сельского совета сообщения об открытии мемориальной плиты, посвященной погибшим в зоне СВО жителя села, в том числе Макашеву.

На мемориальной плите, фотография которой также опубликована местными властями, указано, что Макашев родился в 1975 году, убит в октябре 2023 года. Награжден орденом мужества посмертно.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 314 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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