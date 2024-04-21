Двое жителей Северной Осетии заподозрены в дискредитации армии

21 апреля 2024, 23:11

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Силовики составили протоколы на двоих жителей Владикавказа.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, столкнулись с рисками преследования по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Протоколы о дискредитации армии составили на жителей Владикавказа Сармата Медоева и Лолиту Шалиеву, сообщило издание ОВД-инфо*.

Оба дела назначены к рассмотрению на 25 апреля в Промышленном районном суде Владикавказа, говорится в материалах дел на сайте суда. Подробности вмененных правонарушений на данный момент неизвестны.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в феврале суд обязал жителя Моздокского района Махади Григоращенко выплатить штраф в две тысячи рублей по административной статье о демонстрации экстремистской или нацистской символики за лозунг в поддержку Украины.

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