Житель Северной Осетии оштрафован за проукраинский лозунг

20 февраля 2024, 15:00

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Суд обязал жителя Моздокского района Махади Григоращенко выплатить штраф в две тысячи рублей по административной статье о демонстрации экстремисткой или нацистской символики за лозунг в поддержку Украины.

Моздокский районный суд Северной Осетии оштрафовал на две тысячи рублей за публичное демонстрирование нацистской или экстремисткой символики местного жителя Махади Григоращенко, выкрикнувшего лозунг в поддержку Украины в продуктовом магазине, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, административный протокол поступил в суд 16 февраля, в тот же день дело было рассмотрено. По данным следствия и суда, Григоращенко, находясь днем в продуктовом магазине, выкрикнул лозунг "организации, которая признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ". Григоращенко в суде признал вину. Суд не нашел смягчающих или отягчающих обстоятельств по делу и обязал Григоращенко выплатить штраф в две тысячи рублей.

Минюст РФ внес Организацию украинских националистов (ОУН) и их атрибутику в перечень нацистских организаций, в этот же список внесены лозунги организации, сообщило 18 января ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Сочи признал проукраинский лозунг дискредитацией армии и оштрафовал жительницу Сочи Ольгу Верхососову на 40 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии лозунг в поддержку Украины, озвученный в присутствии военнослужащих.

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