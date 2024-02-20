20 февраля 2024, 15:00

Житель Северной Осетии оштрафован за проукраинский лозунг

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд обязал жителя Моздокского района Махади Григоращенко выплатить штраф в две тысячи рублей по административной статье о демонстрации экстремисткой или нацистской символики за лозунг в поддержку Украины.

Моздокский районный суд Северной Осетии  оштрафовал на две тысячи рублей за публичное демонстрирование нацистской или экстремисткой символики местного жителя Махади Григоращенко, выкрикнувшего лозунг в поддержку Украины в продуктовом магазине, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, административный протокол поступил в суд 16 февраля, в тот же день дело было рассмотрено. По данным следствия и суда, Григоращенко, находясь днем в продуктовом магазине, выкрикнул лозунг "организации, которая признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ". Григоращенко в суде признал вину. Суд не нашел смягчающих или отягчающих обстоятельств по делу и обязал Григоращенко выплатить штраф в две тысячи рублей.

Минюст РФ внес Организацию украинских националистов (ОУН) и их атрибутику в перечень нацистских организаций, в этот же список внесены лозунги организации, сообщило 18 января ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что суд  в Сочи признал проукраинский лозунг дискредитацией армии и оштрафовал жительницу Сочи Ольгу Верхососову на 40 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии лозунг в поддержку Украины, озвученный в присутствии военнослужащих.

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Примечание:

"Лозунг в поддержку Украины привел к штрафу жителя Аксайского района", "Житель Волгограда оштрафован за дискредитацию армии", "Житель Новороссийска арестован за проукраинский лозунг".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 февраля 2024, 15:47

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    Закон о госслужбе предусматривает необходимость высшего образования для занятия должности министра, устранить несоответствие может прокуратура по собственной инициативе или по обращению граждан, отметили юристы, комментируя назначение Ахмата Кадырова на должность министра по делам молодежи. Работу за сына Кадырова будут делать заместители и помощники, а в сегодняшних чеченских реалиях было бы удивительно, если бы он не получил высокий пост, подчеркнул кавказовед.

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