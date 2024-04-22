22 апреля 2024, 01:07

Житель Ростовской области оштрафован за репост

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Житель города Семикаракорск Ростовской области Игорь Листопадов оштрафован по статье о дискредитации армии в сети "Одноклассники". Суд проходил без его участия.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Судья Семикаракорского районного суда Ростовской области вынесла решение о штрафе Листопадову в размере 40 тысяч рублей. Предметом разбирательств стал его репост в "Одноклассниках" публикации о гибели замкомандующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Олега Цокова в Бердянске.

Обнаружили пост оперативники ростовского УФСБ в январе 2024 года. Ими установлено, что "публикации, дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации размещались на персональной странице [...], к которой в настоящее время ограничен доступ". Также в материалах дела было указано, что Листопадов покинул Россию в сентябре 2022 года и находится за границей. Суд проходил без его присутствия.

"Штраф подлежит уплате в течение шестидесяти дней после вступления постановления в силу", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. Оно было вынесено 25 марта.

Генерал Олег Цоков получил тяжелое ранение в результате украинского ракетного удара по Бердянску 11 июля 2022 года. От полученных ран Цоков скончался. Депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев заявлял, что годом ранее Цоков уже был "крайне тяжело ранен". "Его еле вытащили, и, по сути, по состоянию здоровья он мог на фронт не ехать", - процитировал слова Гурулева РБК.

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Примечание:

"Гражданин Азербайджана оштрафован на Ставрополье за дискредитацию военных", "Житель Астрахани обвинен в дискредитации российских военных", "Жительница Адыгеи оштрафована за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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