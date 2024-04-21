21 апреля 2024, 19:39

Стали известны детали дела жительницы Волгодонска о дискредитации армии

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Жительница Волгодонска Ирина Пономарева оштрафована на 35 тысяч рублей за репост видеоролика и комментарий в "Одноклассниках" с критикой военной операции на Украине, следует из обнародованного решения суда.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля Волгодонский райсуд вынес постановление об административном наказании местной жительницы Ирины Пономаревой, обвиненной в дискредитации армии. Подробности обвинения и сумму штрафа суд не обнародовал. Пономарева была обвинена по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ирина Пономарева оштрафована на 35 тысяч рублей, указано в постановлении, размещенном на сайте Волгодонского райсуда.

Согласно постановлению, сотрудники ФСБ выяснили, что Ирина Пономарева на своей странице в соцсети "Одноклассники" сделала репост видео другого пользователя и разместила под видео комментарий.

По версии силовиков, репост и комментарий подтвердили "ее негативное отношение к проводимой специальной военной операции с использованием вооруженных сил Российской Федерации, которые выражаются в даче положительной оценки (лайка) и копировании контента (репост), целенаправленно несущего в себе негативную оценку решениям руководства страны, в том числе президента".

Обвиняемая в суд не пришла, подав ходатайство о рассмотрении дела в её отсутствие и прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. Ее адвокат пояснил, что подсудимая "признает вину в полном объеме и в случае признания её виновной просит назначить ей минимальное наказание".

Суд счел признание вины обстоятельством, смягчающим административную ответственность, а довод об истечении срока давности посчитал необоснованным, говорится в документе.

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Примечание:

"Гражданин Азербайджана оштрафован на Ставрополье за дискредитацию военных", "Житель Астрахани обвинен в дискредитации российских военных", "Жительница Адыгеи оштрафована за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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