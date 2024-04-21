Участники шествия в Тбилиси потребовали отозвать законопроект об иноагентах

21 апреля 2024, 03:05

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Грузинская молодежь прошла шествие по улицам Тбилиси, участие в акции приняли несколько сотен молодых людей. Они заявили, что будут проводить такие акции до тех пор, пока правительство не отзовет из парламента законопроект об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах, и 17 апреля он был принят в первом чтении на фоне массовых акций протеста противников нового закона. Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили заявил, что закон об иноагентах может быть легко пересмотрен или отменен, если Грузия получит заверение в возможности "уже завтра" присоединиться к Евросоюзу, но Грузия и ЕС пока не готовы к объединению. 20 апреля в Тбилиси прошел "Женский марш", участницы которого выступили против законов об иноагентах и отмены гендерных квот.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Помимо "Женского марша" вечером 20 апреля в Тбилиси провели акцию против законопроекта об иноагентах также молодые люди. Участие в ней приняли несколько сот человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции заявили, что не хотят сближения с Россией, добавив, что в случае прекращения процедуры евроинтеграции Грузия вернутся в советский период. Митингующие назвали решающими результаты осенних парламентских выборов, когда население должно решить, продолжить ли работу над евроинтеграцией.

Молодежь провела шествия от здания парламента к резиденции президента и затем направилась к зданию администрации правительства, у которого был выставлен полицейский кордон. Участники шествия, которое двигалось по проезжей части дороги, мешали движению транспорта. Однако водители особо не возмущались.

«Грузинская мечта» не хочет понимать, что закон «Об иностранном влиянии» - российский. Когда все международные партнеры Грузии говорят, что с принятием этого закона будет поставлена жирная точка на нашей евроатлантической интеграции. Кого не устраивает наша евроинтеграция? Россию. Поэтому это российский закон», - сказал один из протестующих студентов в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

Протестующие заявили, что продолжат акции до тех пор, когда этот законопроект власти не отзовут из парламента.

Напомним, 16 апреля полицейские, оттесняя противников закона об иноагентах от здания парламента Грузии, применили дубинки и слезоточивый газ. 11 человек были задержаны, пострадало минимум три журналиста. Днем 17 апреля на аналогичной акции у парламента Грузии было задержано не менее двух человек. Не менее десяти человек пострадало во время разгона акций протеста, заявили правозащитники и потребовали, чтобы Специальная следственная служба расследовала эти инциденты.

19 апреля несколько сотен молодых людей провели шествие в Тбилиси, протестуя против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Они пообещали проводить протестные акции ежедневно, чтобы создавать дискомфорт властям.

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