Хафиз Бабалы потребовал прекратить его уголовное преследование

20 апреля 2024, 11:12

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Обвиняемый в контрабанде валюты журналист Хафиз Бабалы потребовал от МВД и прокуратуры Азербайджана прекратить его уголовное преследование, указав на необоснованность обвинения. Реакции от властей ждать не стоит, но обращение журналиста послужит основой для жалобы в Европейский суд по правам человека, отметил правозащитник Эльшан Гасанов.

Как информировал "Кавказский узел", 6 апреля суд Баку отказался перевести обвиняемого по делу интернет-издания Abzas Media журналиста Хафиза Бабалы из-под стражи под домашний арест. Арест Бабалы противоречит Европейской конвенции о правах человека, заявил адвокат.

В Азербайджане арестованы шестеро сотрудников Abzas Media, они обвиняются в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, об этом рассказывается в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Журналист Хафиз Бабалы обратился к генеральному прокурору, министру внутренних дел Азербайджана, начальнику главного управления полиции города Баку и омбудсмену страны. В своих обращениях он указал на его необоснованное уголовное преследование, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сын журналиста Хаган Бабалы.

Журналист подчеркнул, что ему инкриминирует контрабандный ввоз иностранной валюты в Азербайджан в 2022-2023 годах, в то время как с 2019 года он вообще не выезжал из страны.

"Зная об этом, следователь главного управления полиции города Баку Тогрул Гусейнов и прокурор городской прокуратуры Мобиль Шафиев добились моего ареста, а далее продления срока незаконного предварительного заключения", – отметил Бабалы в своей жалобе.

Журналист считает, что уголовное дело в отношении него сфабриковано следователем и прокурором, несмотря на отсутствие доказательств его причастности к контрабанде. Бабалы потребовал провести служебное расследование в отношении Гусейнова и Шафиева, принять в отношении них предусмотренных законодательством мер, а также прекратить уголовное дело в отношении него.

Копию обращения Хафиз Бабалы направил омбудсмену Азербайджана.

Обвиняемый по уголовному делу имеет право обращаться к руководству правоохранительных органов Азербайджана с жалобой на действия должностных лиц, проводящих следствие, рассказал адвокат журналиста Расул Джафаров.

"Мы обращались с жалобами на неправомерные преследования Бабалы и его заключение под стражу в суды. К сожалению, суды оставили без удовлетворения наши жалобы. Но Хафиз Бабалы может по закону пожаловаться на вышестоящих руководителей должностных лиц, ведущих следствие и осуществляющих надзор за расследованием, и эти обращения должны быть рассмотрены. Он должен быть проинформирован о результатах", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов усомнился в том, что обращения журналиста будут объективно расследованы. "В политических делах в Азербайджане следователи, прокуроры исполняют заказ и вряд ли их за это накажут. Однако в любом случае, использование Хафизом Бабалы всех предусмотренных законом средств по защите своих прав полезно для него с точки зрения в перспективе достижения признания нарушения его прав в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ)", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла",

Бабалы демонстрирует уверенность в своей невиновности и правоте, обращаясь к руководству силовых ведомств, подавая в суд на СМИ, публиковавших о нем дискредитирующие материалы, добавил правозащитник.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями аппарата омбудсмена, а также МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

Напомним, Хафиз Бабалы также потребовал опровержений от азербайджанских изданий, которые опубликовали информацию о том, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров.

Поскольку требования Бабалы об опровержении не были удовлетворены, он подал иски о клевете к Qafqazinfo.az, ikisahil.az и телеканалу ATV. 2 апреля в Наримановском суде Баку состоялось подготовительное заседание по иску Бабалы к интернет-изданию Qafqazinfo.az.

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