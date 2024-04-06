Оставлен в силе отказ освободить журналиста Бабалы из-под стражи

06 апреля 2024, 13:53

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Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу на отказ перевести журналиста Хафиза Бабалы из-под стражи под домашний арест. Арест Бабалы противоречит Европейской конвенции о правах человека, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля Хатаинский райсуд Баку отказался перевести Хафиза Бабалы из-под стражи под домашний арест. Защита озвучила планы обжаловать это решение.

7 марта суд продлил на три месяца срок ареста журналиста Хафиза Бабалы, обвиняемого по делу интернет-издания Abzas Media. 15 марта апелляционный суд в Баку оставил в силе это решение.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы Бабалы на отказ в переводе под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналиста Расул Джафаров.

"Хафиз Бабалы во время процесса указал, что содержится под стражей более трех месяцев, однако фактически с ним следственных действий не проводится. Он отметил, что если следствию так необходимо еще время для рассмотрения, то пусть хотя бы отпустят под домашний арест. Упорное нежелание выпускать Бабалы из СИЗО журналист назвал подтверждением «заказного» характера его дела, которое преследует цели наказания его за журналистские расследования", - рассказал адвокат.

Он также указал на отсутствие оснований для содержания Хафиза Бабалы под стражей. "Он известный человек в обществе, дорожит своей репутацией и конечно же не станет скрываться от следствия. Кроме того, есть механизмы надзора за соблюдением режима домашнего ареста со стороны службы пробации. Помимо всего прочего, у Бабалы проблемы со здоровьем, он инвалид третьей группы по зрению. К сожалению, апелляционный суд не учел наши доводы и оставил в силе решение Хатаинского суда об отказе в переводе Бабалы под домашний арест. Мы считаем, что суды, заключив Бабалы под стражу и продолжая содержать его под арестом, нарушают статью 5 Европейской конвенции - «Право на свободу и личную неприкосновенность», и это мы отразим в нашей жалобе в Европейский суд по правам человека", – сказал Расул Джафаров.

Представитель суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Бабалы. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

В Азербайджане арестованы шестеро сотрудников Abzas Media, они обвиняются в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, об этом рассказывается в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Напомним, Хафиз Бабалы также потребовал опровержений от азербайджанских изданий, которые опубликовали информацию о том, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров.

Поскольку требования Бабалы об опровержении не были удовлетворены, он подал иски о клевете к Qafqazinfo.az, ikisahil.az и телеканалу ATV. 2 апреля в Наримановском суде Баку состоялось подготовительное заседание по иску Бабалы к интернет-изданию Qafqazinfo.az.

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