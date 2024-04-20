Аналитики оценили признание Арменией геноцида езидов

20 апреля 2024, 01:49

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Массовое убийство езидов в иракской провинции Синджар в августе 2014 году по всем признакам является геноцидом, у историков нет по этому поводу сомнений, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их словам, факт геноцида признан многими странами, но Армения стала первой страной, которая внесла в календарь День памяти геноцида езидов.

Как информировал "Кавказский узел", представители езидской общины неоднократно требовали от парламента Армении признать геноцидом нападения на езидов в Ираке. Однако парламент ранее предложил доработать материалы по геноциду езидов. 16 апреля депутаты парламента Армении единогласно проголосовали в первом чтении за законопроект об учреждении в стране 3 августа Дня памяти геноцида езидов в иракской провинции Синджар.

Населенная езидами иракская провинция Шангал (курдское название провинции Синджар) в августе 2014 года была захвачена запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство"*. По различным данным, жертвами террористов стали свыше 5 тысяч езидов.

Произошедшее в Синджаре является геноцидом, заявил 19 апреля корреспонденту "Кавказского узла" автор научной статьи «Геноцид как тягчайшее преступление против человечества», председатель правления общественной организации «Езидский национальный культурный центр» Аско Алои.

«3 августа 2014 года произошло то, что иначе назвать невозможно. Речь идет о массовом истреблении езидов округа Санджар по религиозному признаку. По данным ООН, ДАИШ ("Исламское государство"* - прим. "Кавказского узла") не пощадила ни одну общину в Ираке. Насилию подверглись езиды, христиане, туркмены, шабаки, мандеи, курды, шииты, представители других общин, в том числе и сунниты. Однако наибольшим репрессиям со стороны ДАИШ подверглись езиды. Согласно докладу ООН от 16 июня 2016 года, действия, совершаемые ДАИШ в отношении них, направлены на то, чтобы уничтожить езидов как религиозную группу, и могут быть квалифицированы как геноцид», - сказал он.

По его словам, прискорбно, но до геноцида в Шангале мало кто в мире знал о езидах, их часто относили к курдам. «Езиды – один из древнейших народов Ближнего Востока со своей уникальной самобытной религией, которая называется "езидизм". Изначально в древних источниках езиды упоминались под именем «дасни» в честь одного из племен, живших на территории современного Ирака и Сирии. Однако в XII веке с появлением учителя-реформатора, выдающегося ученого Шейха Ади, в котором езиды признали посланника Бога, термин «дасни» заменятся аналогичным по значению словом «езид». На протяжении многих веков, как уже говорилось, езиды скрывали свои религиозные представления. Именно из-за своей религии езиды становились объектом для притеснений со стороны различных радикальных групп, поэтому удивительно, как езиды в принципе сумели выжить. Будучи одним из многочисленных народов на Ближнем Востоке, езиды сегодня превратились в этническую и религиозную общину, численность которой составляет не более миллиона человек. Сейчас езиды борются за выживание на севере Ирака», - рассказал он.

Он отмечает, что точное количество жертв геноцида в Синджаре не установлено до сих пор. «Жертв было очень много, точное количество не установлено до сих пор. До сих пор проводятся раскопки, находят братские могилы, везде могилы в Синджаре. Они предлагали езидам отказаться от своей веры, принять ислам, но для езидов большой грех отказаться от своей веры. Поэтому очень многих они убивали, детей и женщин отправляли в рабство. Кроме этого есть некоторые села, где живут езиды, и они до сих пор находятся под контролем террористов. Никто не знает, живы местные езиды или нет. Очень много беженцев, которые все еще находятся в лагерях на территории Северного Курдистана, Ирака и Турции и не могут вернуться к себе домой, потому что все там разрушено», - рассказал он.

По его мнению, специалисты не спорят, называть эти события геноцидом или нет. «Все историки и специалисты признали эти события геноцидом. Вокруг этого вопроса споры не идут. Их убивали из-за того, что они были езидами, хотели истребить этот народ. В общем в истории езидов было 74 геноцида. События в Синджаре - не первая такая попытка. Эти попытки начались еще в XVIII веке. Нас пытались уничтожить 74 раза. Поэтому трудно сказать, что память о погромах, геноциде не является частью идентичности езидов. К сожалению, это так»,- отметил он.

Он также добавил, что Армения стала первой страной, которая добавила 3 августа в свой календарь как день геноцида езидов. "Эта дата стала днем геноцида езидов. А так факт геноцида признан не только Арменией, но и многими другими странами", - отметил Алои.

События в Синджаре – прямое следствие событий, которые стали разворачиваться после свержения Саддама Хуссейна, считает езидский общественный активист Руслан Джавоян.

«После свержения режима Саддама Хуссейна внутренняя обстановка в Ираке резко дестабилизировалась. По итогу Ирак стал федеративным. Фактическое руководство страны перешла к шиитам, а курды получили больше прав и стали полунезависимым регионом. Такое положение дел ущемляло суннитское население, имеющее главенствующее место в период Хусейна, а также бывших военных, верных Саддаму. Это все привело к образованию многочисленных партизанских группировок с радикальными идеями, которые объединились в единую организацию «Исламское государство Ирака»* с целью создания исламского государства на территориях проживания арабов-суннитов. Далее стали происходить события «арабской весны», которые всколыхнули весь арабский мир с севера Африки до стран Персидского залива, погрузив регион в череду протестов, восстаний, войн и свержения правительств. Эти события привели к тому, что радикальные группы смогли привлечь в свои ряды больше сторонников, выйти из подполья и получили шанс реализовать свои идеи. Гражданская война в соседней с Ираком Сирии сильно подпитывала и усилило возможности «Исламского государства Ирака»*. События в Синджаре - это прямое следствие тех событий, которые стали разворачиваться после свержения Саддама», - рассказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, безоружные езиды оказались один на один с вооруженными до зубов террористами. «Стоит упомянуть, что в 2007 году, тоже в августе, регион подвергся террористической атаке, в результате которого погибли несколько сот людей и около 2 тысяч раненых. С начала лета 2014 года мухафаза Нейневия стала местом активных боевых действий террористов ДАИШ*. Был захвачен Мосул и весь его военный арсенал. С июля месяца отряды террористов стали совершать вылазки и налеты на езидские селения в Шангале. Ссылаясь на эти события и под эгидой защиты езидов, руководство Курдского регионального правительства увеличивает свое военное присутствие в регионе отправкой военизированных формирований пешмарги, убедив езидов в безопасности. Но, к сожалению, в ночь со 2 на 3 августа 2014 года, к моменту начала активной волны атак исламистов эти отряды в ночи покинули езидские селения и оставили безоружный народ на растерзание. Таким образом, утром 3 августа южная часть района Шангал была захвачена. Женщин, девушек и детей, не успевших бежать, увели в рабство, а мужчин убивали после отказа сменить религию», - сказал он.

Джавоян также указывает, что эти события признаны геноцидом. «Определенно, эти события подпадают под общепринятое значение термина "геноцид", отображённое в конвенции ООН по предупреждению геноцидов. В действиях против езидов прослеживаются все пункты, определяющие акт геноцидом. Преднамеренное физическое уничтожение, оказания психического воздействия, создание жизненных условий, приводящих к уничтожению народа и ограничения рождаемости, отъем детей и дальнейшее их эксплуатация в рядах бандформирований и так далее. По количеству жертв есть данные правительства Ирака, ООН и езидских правозащитных организаций - и везде цифры разнятся. По данным ООН, число погибших около пяти тысяч человек, более семи тысяч женщин было похищено в рабство, примерно 400 тысяч людей покинули свои дома, стали перемещенными лицами и беженцами. По данным езидских организаций, погибло около 10 тысяч человек, в плен было угнано порядка 12 тысяч человек, судьба половины из них не известна. Однако цифры по погибшим еще не окончательны, так как до сих пор находят массовые захоронения, которые проливают свет на этот вопрос», - отметил он.

Джавоян считает, что езиды являются коренным народом Ирака. «Езиды являются автохтонным народа Месопотамии, проживающие в регионе тысячи лет и, соответственно, они являются коренным народом в Ираке. Доподлинно известно, что езиды населяют регион Шангал испокон веков, тысячелетия, о чем свидетельствуют присутствующие святыни и археологические находки в данном регионе. Стоит сказать, что езидское наследие в регионе активно уничтожалось разными захватчиками, последнее свидетельство тому - деятельность ИГ*. Память о гонениях, притеснениях, уничтожении сильна, имеет определенную роль в идентификации себя и уже глубоко сидит в сознании народа. Все езиды определенно и конкретно знают, почему они оказались в таком положении и в следствие чего. История езидов и в целом езидская тематика слабо изучена. По геноциду езидов очень ограниченная историография, но никто не подвергает сомнению факты гонения и притеснения езидов во все периоды. В современной исторической науки езиды определяются, как объекты преступлений и этот факт не вызывает споров, которые вызывают бурные дискуссии», - рассказал он.

Кроме Армении, отметил Джавоян, геноцид езидов признали Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Португалия, Австралия, Италия, Франция, Ирландия, Канада и ряд других стран и международных организаций. «Из последних на данный момент, признавших геноцид езидов - Германия и Люксембург», - заключил он.

Автор книги "Езиды Сархада" об истории переселения езидов на Кавказ Дмитрий Пирбари также отмечает, что точное число жертв на данный момент не установлено.

«Пока что все это нуждается в расследовании. Как мы знаем, над этим работают правозащитные организации и специалисты по вопросам геноцида. Конечно же, езиды являются коренным населением Ирака. Этногенез езидов проходил на территории северной Месопотамии, следовательно, на территории современного Ирака. Свою страну езиды называли Эздиханом, которая в средние века была представлена в виде княжеств», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, тема геноцида сильно повлияла на идентичность этого народа. «Важной составной частью идентичности езидов является их религия, так как сам народ формировался изначально по религиозному признаку, то есть представлял собой этнорелигиозную общность. Что касается вопроса геноцида езидов, то, конечно же, этот аспект стал для езидов одним из составных. На протяжении своей истории езиды подвергались гонениям и преследованию из-за их веры. Последнюю резню весь мир наблюдал в августе 2014 года. И это является неоспоримым фактом. Конечно же, существуют исторические факты и материалы по этому вопросу, но пока что все это нуждается в научном анализе и переработке на должном уровне», - указал он.

Езиды – этнорелигиозная группа курдов, исконно проживали на севере Ирака. С VII века и особенно во время Османской империи, спасаясь от насильственного обращения в ислам, переселялись в соседние страны. На Южном Кавказе появились в 1830-40-е годы. В 1915 году вместе с армянами стали подвергаться преследованиям османских властей, сообщается на сайте Большой русской энциклопедии.

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