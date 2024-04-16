16 апреля 2024, 13:56

Парламент Армении принял в первом чтении закон о Дне памяти геноцида езидов

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Депутаты парламента Армении единогласно проголосовали в первом чтении за законопроект об учреждении в стране 3 августа Днем памяти геноцида езидов в иракской провинции Синджар.

Как информировал "Кавказский узел", представители езидской общины неоднократно требовали от парламента Армении признать геноцидом нападения на езидов в Ираке. Однако парламент ранее предложил доработать материалы по геноциду езидов.

Населенная езидами иракская провинция Шангал 2 августа 2014 года была захвачена запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство"*. По различным данным, жертвами террористов стали свыше 5 тысяч езидов.

Парламент Армении сегодня в первом чтении проголосовал большинством голосов за установление 3 августа Днем памяти геноцида езидов в иракской провинции Синджар. Законопроект О внесении дополнения в Закон "О праздниках и памятных днях Республики Армения" был принят единогласно, за него проголосовали 88 депутатов, передал сегодня "АрменПресс".

Проект закон был выдвинут депутатом правящей фракции "Гражданский договор" Рустамом Бакояном, который является езидом. Второе чтение законопроекта запланировано на 16 апреля, отметил Aysor.am.

Езиды – этнорелигиозная группа курдов, исконно проживали на севере Ирака. С VII века и особенно во время Османской империи, спасаясь от насильственнго обращения в ислам, переселялись в соседние страны. На Южном Кавказе появились в 1830-40-е годы. В 1915 году вместе с армянами стали подвергаться преследованиям османских властей, сообщается на сайте Большой русской энциклопедии.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

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Примечание:

"В Ереване открылся памятник погибшим в Ираке езидам", "Езиды Армении призвали спасти езидов Ирака от истребления", "В Ереване представители езидской общины провели акцию в поддержку соотечественников в Ираке".

Автор: "Кавказский узел"

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