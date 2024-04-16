Парламент Армении принял в первом чтении закон о Дне памяти геноцида езидов

16 апреля 2024, 13:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты парламента Армении единогласно проголосовали в первом чтении за законопроект об учреждении в стране 3 августа Днем памяти геноцида езидов в иракской провинции Синджар.

Как информировал "Кавказский узел", представители езидской общины неоднократно требовали от парламента Армении признать геноцидом нападения на езидов в Ираке. Однако парламент ранее предложил доработать материалы по геноциду езидов.

Населенная езидами иракская провинция Шангал 2 августа 2014 года была захвачена запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство"*. По различным данным, жертвами террористов стали свыше 5 тысяч езидов.

Парламент Армении сегодня в первом чтении проголосовал большинством голосов за установление 3 августа Днем памяти геноцида езидов в иракской провинции Синджар. Законопроект О внесении дополнения в Закон "О праздниках и памятных днях Республики Армения" был принят единогласно, за него проголосовали 88 депутатов, передал сегодня "АрменПресс".

Проект закон был выдвинут депутатом правящей фракции "Гражданский договор" Рустамом Бакояном, который является езидом. Второе чтение законопроекта запланировано на 16 апреля, отметил Aysor.am.

Езиды – этнорелигиозная группа курдов, исконно проживали на севере Ирака. С VII века и особенно во время Османской империи, спасаясь от насильственнго обращения в ислам, переселялись в соседние страны. На Южном Кавказе появились в 1830-40-е годы. В 1915 году вместе с армянами стали подвергаться преследованиям османских властей, сообщается на сайте Большой русской энциклопедии.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.