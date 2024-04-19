Защита заявила о давлении на оппозиционера Амрахова

19 апреля 2024, 01:17

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Сотрудник Института демократических инициатив Илькин Амрахов, арестованный в связи с делом Toplum TV, подвергается неправомерному давлению со стороны сотрудника прокуратуры, его вынуждают отказаться от защитника, заявила адвокат Ровшана Рагимова.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) были заподозрены в контрабанде. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца, Исмаилова и Аббасова отпустили под надзор полиции. 15 марта апелляционный суд в Баку оставил под арестом пятерых обвиняемых по делу Toplum TV, в том числе Амрахова.

Прокуратура не расследует жалобу на бесчеловечное обращении с Илькином Амраховым, а вместо этого вынуждает его отказаться от услуг адвоката. Об этом его защитник Ровшана Рагимова сообщила 18 апреля корреспонденту «Кавказского узла».

«Я обращалась в прокуратуру в связи с тем, что сотрудники полиции 8 марта при доставке в суд Илькина Амрахова подвергли его бесчеловечному обращению. На прошлой неделе для расследования моей жалобы сотрудник Бакинского городской прокуратуры явился в Бакинский СИЗО-1, чтобы взять показания у моего подзащитного. Однако вместо того, что провести расследование по жалобе, он совершенно незаконно стал задавать Илькину Амрахову неэтичные вопросы, не относящиеся к делу. Он спрашивал у Илькина: «Вы бедная семья, откуда у вас деньги на адвоката?», «Может быть этого адвоката нанял не твой отец, а кто-то другой?». Представитель прокуратуры настойчиво «советовал» Илькину отказаться от меня, «нанять другого адвоката», - рассказала Рагимова.

Она узнала о действиях сотрудника прокуратуры во время встречи с Амраховым 17 апреля в СИЗО. Рагимова отметила, что прокуратура не проводит расследования по предмету жалобы.

«Насильственные действия против Илькина Амрахова и других фигурантов этого дела в суде совершались на глазах адвокатов, но вместо того, чтобы в качестве свидетелей допросить адвокатов, сотрудник прокуратуры пригласил родителей Илькина Амрахова - и с ними он вел беседы на темы, не связанные с пытками», - продолжила адвокат, отметив, что тот же сотрудник прокуратуры интересовался ее адвокатскими гонорарами.

Жалобу на бесчеловечное обращение с задержанными в суде подавала в прокуратуру также адвокат Рамиля Бабаева Айша Абдель Гадир. Она сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что по ее жалобе расследование также не было проведено. Абдель Гадир отметила, что прекращает защиту Бабаева в связи с переходом на работу в один из европейских институтов. «Защиту прав Рамиля Бабаева продолжит другой адвокат. Он, очевидно, обжалует в суде бездействие прокуратуры», - сказала она.

Жалобу на бесчеловечное обращение с еще одним фигурантом этого дела Мушвигом Джаббаром прокуратура тоже не расследовала, сообщил его адвокат Немат Керимли.

«К сожалению, никакого расследования не проведено. Мы еще подождем некоторое время и если не будет результатов, подадим жалобу в суд уже на саму прокуратуру», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

В Бакинской городской прокуратуре отказались от комментариев, посоветовав обратиться в пресс-службу генеральной прокуратуры Азербайджана. Представители главного прокурорского органа Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

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