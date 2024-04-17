Блогер из Анапы наказан штрафом и публичными извинениями за слова о военных

17 апреля 2024, 00:49

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Официальный канал МВД опубликовал видео с извинениями стримера из Анапы, который был обвинен по административной статье о дискредитации российской армии за высказывания в ходе трансляции. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

По данным полиции, мужчина во время видеотрансляции негативно выражался в адрес вооруженных сил Российской Федерации.

Его задержали и доставили в ОМВД России по городу Анапа, говорится в сообщении главного управления МВД по Краснодарскому краю в официальном телеграм-канале.

На блогера был составлен административный протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ, Анапский городской суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Телеграм-канал опубликовал видео с извинениями блогера. Силовик задает ему вопрос, за что он был задержан. "За высказывание на своем стриме против государства Российской Федерации, о чем крайне сожалению", - отвечает мужчина в кадре, чье лицо заблюрено. Силовик интересуется у него, имеет ли он что-то против проведения специальной военной операции. "Нет, не имею. Я только за, за победу России", - сказал стример.

Он заявил, что осознает свою вину. Тогда силовик, находящийся за кадром, спрашивает у него, не желает ли он извиниться перед гражданами Российской Федерации. "Извиняюсь перед всеми гражданами Российской Федерации, особенно перед военными. Если только мое здоровье поправится - к сожалению, нет здоровья - то я сам бы хотел участвовать в военной специальной операции, быть элитой России, как и военные", - заявил он.

По данным телеграм-канала "Осторожно, новости!", блогера зовут Александр Кушнин. Он заявил, что не хочет умирать за "такое государство, в котором нет помощи". При этом он заявил, что в Америке он был бы военным, "там хотя бы уважение есть к военным".

На еще одном видео он общается, по всей видимости, с военкомом, подписывает какие-то документы. Тем временем военком рассказывает ему про зарплату военных.

Напомним, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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