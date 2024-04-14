Россия предлагает перенести женевские дискуссии по Южному Кавказу в другую страну

14 апреля 2024, 21:46

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Москва настаивает на переносе женевских дискуссий по вопросам безопасности на Южном Кавказе в другую страну, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Как писал "Кавказский узел", посредником на переговорах между Грузией и Россией выступает Швейцария после того, как в 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Первый раунд Женевских дискуссий состоялся 15 октября 2008 года. На четвертом раунде Женевских дискуссий, 18 февраля 2008 года, удалось согласовать текст предложения по созданию совместного механизма предотвращения и своевременного реагирования на инциденты в приграничных зонах Грузии и Южной Осетии, а также Грузии и Абхазии. В апреле 2022 года МИД России сообщил о приостановке женевских дискуссий, однако затем они возобновились.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Мария Захарова объяснила желание перенести место дискуссий тем, что Швейцария "теряет доверие как посредник в решении международных вопросов".

«Российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата», - сказала Мария Захарова, слова которой приводит «РИА Новости».

Представитель МИД также заявила, что на роль новой площадки для регулярных заседаний претендуют несколько государств, некоторые из них уже дали согласие. Представитель МИДа добавила, что Абхазия и Южная Осетия «полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет».

Отметим, последний на сегодняшний день 60-й раунд Международных женевских дискуссий прошел 5 апреля с участием представителей Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Европейского союза.

"Подтверждён общий настрой на продолжение совместной работы под эгидой МЖД. Они остаются единственным международно согласованным форматом постконфликтного восстановления отношений в «треугольнике» Сухум-Тбилиси-Цхинвал", - говорится в опубликованном в этот же день в официальном телеграм-канале МИД России.

Абхазия и Южная Осетия поддерживают перенос дискуссий в другую страну, заявил замглавы МИД Абхазии Ираклий Тужба. "Свои претензии к Швейцарии есть и у Абхазии с Южной Осетией. Они, в том числе, связаны с ужесточением визовой политики", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Медиацентра МИД Абхазии.

Решение о переносе дискуссий еще не принято, для этого необходимо согласие всех участников переговоров. В качестве вариантов Абхазия, Россия и Южная Осетия рассматривают Беларусь и Сербию, говорится также в сообщении.

МИД Грузии пока не отреагировал на заявления представителей внешнеполитических ведомств России и Абхазии.

Женевский формат переговоров утратил актуальность, так как проводимые встречи носят формальный характер. Его единственная значимость в том, что в дискуссиях принимают участие все стороны конфликта, отметили опрошенные в июле 2023 года "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Напомним, в феврале 2023 года власти Абхазии отказались принять сопредседателей женевских дискуссий. Они планировали принять участие в 57-й встрече Международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности на Южном Кавказе. По мнению аналитиков, отказ властей Абхазии инициирован Россией.

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