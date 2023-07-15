Грузинские аналитики оценили будущее Женевских дискуссий

15 июля 2023, 05:58

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Женевский формат переговоров утратил актуальность, так как проводимые встречи носят формальный характер. Его единственная значимость в том, что в дискуссиях принимают участие все стороны конфликта, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в феврале власти Абхазии отказались принять сопредседателей Женевских дискуссий. Они планировали принять участие в 57-й встрече Международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности на Южном Кавказе. По мнению аналитиков, отказ властей Абхазии инициирован Россией.

Посредником на переговорах между Грузией и Россией выступает Швейцария после того, как в 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года. Первый раунд Женевских дискуссий состоялся 15 октября 2008 года.

В Женеве прошел очередной, 58-й раунд Международных женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности. По словам заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалии, грузинская сторона в очередной раз подняла ряд вопросов, на которые не получила ответов. Речь идет, в частности, о возвращении беженцев, отводе войск на позиции, занимаемые до "пятидневной войны" 2008 года, и неприменении силы.

«Эти вопросы грузинская сторона всегда поднимает. Кроме этого, есть еще гуманитарное направление - дискриминация по этническому признаку и ряд прав, в том числе и обучение на родном языке», - сказал Дарсалия в эфире телекомпании «Имеди».

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" аналитики считают, что формат Женевских дискуссий, по сути, утратил актуальность, а проводимые встречи носят формальные характер. По их мнению, единственная значимость этих встреч в том, что представлены все стороны - абхазская, грузинская, российская, югоосетинская, а также сторона партнеров Грузии - США, Евросоюза и ОБСЕ.

Эксперт, бывший государственный министр Грузии по вопросам гражданского равенства и примирения Паата Закареишвили назвал «мертвым» Женевский формат переговоров. По его словам, вопрос их актуальности поднимался давно, но этот формат хотят сохранить, как инструмент для решения практических вопросов, в надежде, что однажды он пригодится.

«Я это формат переговоров сравниваю с зеркалом. В зеркало смотримся, насколько опрятно одеты или испачканы. Но зеркало не может ни поменять одежду, ни почистить ее, мы реагируем на отражение в зеркале. Женевский формат показывает, что мы ни на что не способны и ничего не делаем, а надо что-то менять. Если упразднить этот формат, то тогда вообще не будем знать о происходящем», - сказал он.

Закареишвили отметил, что формат переговоров определяет стороны конфликта. Грузия считает, что есть две стороны конфликта - Грузия и Россия, тогда как Россия считает, что сторон три - абхазская, грузинская и югоосетинская.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Эксперт напомнил, что в 2020 году абхазская сторона предложила проводить параллельные переговоры с Грузией. В связи с этим в Абхазии даже изменили "Стратегию по внешней политике", куда внесли запись о переговорном процессе с Грузией. В документе отмечается, что Женевский формат переговоров очень важен и нужен, но помимо этого требуется прямой грузино-абхазский диалог. "Грузия отреагировала отрицательно, сочтя это российским проектом и отказавшись проводить переговоры без участия российской стороны. А абхазская оппозиция восприняли это, как грузинскую инициативу, и в мае 2021 года добилась упразднения этой записи», - сказал он.

Закареишвили также отметил, что зачастую на переговорах в женевском формате обсуждаются не столь уж значимые вопросы, как, например, передачу абхазской стороне ряда затребованных архивных документов.

Член неправительственной организации "Кавказский дом" Вано Абрамишвили назвал женевский формат "менеджментом конфликтов".

«Формат Женевских переговоров ничего особенного из себя не представляет, от раунда к раунду нет большого прогресса. Это - формат менеджмента конфликтов, все заранее все знают. Это зонт, под которым находится механизмы предотвращения и реагирования на инциденты - Эргнетский и Гальский. Гальский в последнее время приостановлен. Это важнее Женевских переговоров, так как способствует решению проблем на местах, чтобы недовольство не переросло в противостояние», - сказал он.

По его мнению, для решения проблем нужен другой формат переговоров, но на его создание нужна политическая воля. Однако ни грузинская, ни российская сторона не задумываются о создании нового формата переговоров. Власти Грузии же заняли выжидательную позицию, считая, что время работает на них и со временем Россия может изменить свою позицию.

Руководитель исследованиями неправительственной организации «Гражданская идея», бывший руководитель департамента планирования и политики обороны министерства обороны Георгий Шаишмелашвили сказал, что создание нового формата переговоров происходит при каких-либо положительных сдвигах или при большой трагедии. Однако сам формат Женевских переговоров имеет принципиальное значение, так как в нем представлена Грузия с Россией при участии США, Евросоюза и ОБСЕ.

«Но от Женевских переговоров не надо ожидать ничего особенного, поскольку по целому ряду гуманитарных вопросов, озвученных после встреч, видно, что ситуация там годами находится в тупике. Не думаю, что на сегодняшний день кто-нибудь был бы готов менять формат», - сказал он.

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