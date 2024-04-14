Отчет властей о расчистке дорог в Нальчике вызвал вопросы у горожан

14 апреля 2024, 19:47

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Городские службы круглосуточно устраняют последствия непогоды в Нальчике, расчищая дороги и дворы, отчитались власти. Проблема неработающих ливневок усугубилась после ремонта дорог, указали в комментариях горожане.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля в Нальчике прошел сильный ливень с градом, затопивший часть улиц. Для устранения последствий пришлось применять спецтехнику, сообщил глава Кабардино-Балкарии. Пользователи Instagram* связали проблему подтопления с отсутствующей либо неработающей ливневой канализацией на улицах города.

Специалисты в круглосуточном режиме продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация главы Кабардино-Балкарии.

"Городские службы Нальчика в круглосуточном режиме ведут работу по очистке дорог, тротуаров, дворов и парков от прошедших осадков, поваленных деревьев и веток. Восстановлено функционирование порядка 17 светофорных объектов и электроосвещение", - говорится в публикации.

В работах задействованы 360 работников коммунальных служб и около пяти аварийных бригад. "В круглосуточном режиме принимаются сигналы от граждан об имеющихся проблемах с инфраструктурой", - сообщили власти республики.

О работах отчиталась сегодня и администрация Нальчика. "Городские службы в круглосуточном режиме ведут масштабные работы по очистке от последствий града улично-дорожную сеть, дворовые территории, парки и общественные пространства", - сообщила мэрия в своем телеграм-канале.

Авторы комментариев в телеграм-канале мэрии сочли ситуацию результатом недоработки чиновников. "Площадь перед ж/д вокзалом - я сегодня там проходила. А сделали бы по уму всё, когда расширяли Ленина, Осетинскую (бордюры, ливнёвки и прочее, что положено) - не разгребали бы сейчас грязь", - написала, в частности, Натали.

"Если сделать по уму, то потом не нужно будет вызывать спецтехнику, нанимать людей, списывать деньги на "непредвиденные расходы", переделывать асфальт каждый год и так далее. Это невыгодно", - ответил на это Mad.

"Надеюсь, на перекрёстке улиц Головко и Шарданова также почистят всю сливную систему. А то вчера там на улицах было огромное количество песка и щебня (скорее всего с районов новостроек)", - написала Олеся.

"Зачем закатали под асфальт все ливневки? Ул. Профсоюзная", - задала вопрос Lara-Art, не получив к 19.45 мск ответа. "Плюс ко всему это бордюры, которые на одном уровне с асфальтом. В некоторых местах их уже не видно из-за смытой земли или выросшей травы. Смысл в них?" – добавил еще один пользователь.

На проблему ливневок обратил внимание и пользователь с ником "Fatima 182577". "Почему не работают ливневки?! С 1984 года живу на улице Шогенцукова, и пока не был произведен ремонт покрытия, ливневка на пересечении Шогенцукова и Коммунаров, всегда, подчеркиваю, всегда справлялась с потоком воды. Даже в самый страшный ливень, стоило дойти до этого участка дороги, и ты всегда мог перейти улицу. Даже если не по сухому тротуару, но не рискуя попасть в водоворот. После ремонта о таких ливневках остаётся только вспоминать. Начиная с прошлого года перейти улицу в этом месте в сильный дождь уже сложно. Что уже говорить о ливнях. И таких примеров немало. Почему же так некачественно произведены ремонтные работы?" – написал автор комментария.

Представители администрации Нальчика, по состоянию на 19.45 мск, не приняли участия в обсуждении.

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