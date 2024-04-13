Палестинские беженцы в Чечне рассказали о своем праздновании Ураза-байрама

13 апреля 2024, 22:19

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Беженцы из Палестины, размещенные в селе Автуры, сообщили, что устроили праздник в основном для детей и не организовывали широкое празднование, как прежде на родине.

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно сообщают об оказании различной помощи беженцам из Палестины, находящимся на территории республики. Так, 7 апреля стало известно, что Фонд Кадырова раздал находящимся на территории Чечни беженцам из Палестины деньги и продукты в честь приближения праздника Ураза-Байрам. Власти Чечни ранее пообещали построить для палестинцев жилой комплекс на 35 квартир. На 29 января республика приняла 206 беженцев из Палестины.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста, духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Месяц поста завершается праздником разговения Ураза-байрам (Ид ал-Фитр).

Палестинские беженцы, которые находятся в пункте временного пребывания, отпраздновали Ураза-байрам. "Дети украсили комнаты шариками, рисунками и другими декорациями. А в одном из корпусов лагеря "Горный ключ" в селе Автуры ЧР женщины организовали импровизированную кухню для приготовления традиционной сладости катайф", - написал в своем Telegram-канале глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев.

Как следует из приложенного публикации видео телекомпании "Вайнах", женщины приготовили стол. Одна из женщина рассказала, что праздник устроен "ради детей". Другой переселенец сообщил, что они все же решили отметить Ураза-байрам, дети украсили дома, но празднование проводится не так широко как обычно, так как в Палестине идет война. "Мы здесь отмечаем как всегда. В Палестине отмечаем каждый год. ну, будем отмечать как-нибудь. У нас там война идет. Мы тоже пострадали наши родители, наш народ. Честно говоря, не так будем отмечать, как всегда", - рассказал он на видеозаписи.

На видео, снятом в вечернее время, показан стол с фруктами и сладостями, за которым сидят восемь мужчин, женщины стоят у другого стола. По случаю праздника также был запущен фейерверк.

Напомним, апреля Рамзан Кадыров предложил чиновникам по случаю окончания Рамадана заплатить за малоимущих жители Чечни, который покупают в долг товары в небольших магазинах. 6 апреля власти отчитались, что более 100 миллионов рублей потрачено из фонда Кадырова на оплату долгов малоимущих грозненцев перед продуктовыми магазинами. При этом Рамзан Кадыров заявил, что акция по погашению долгов не связана с большим числом бедных людей в Чечне.

Напомним, официальная информация об источниках финансирования фонда Кадырова отсутствует. По словам главы Чечни, деньги республике дает Аллах, а также "добрые люди". При этом бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Ранее глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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