Сочинец оштрафован за пацифистскую публикацию в соцсети

13 апреля 2024, 14:52

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Суд в Сочи оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Михаила Рубцова, посчитав дискредитацией армии его публикацию в соцсети с критикой военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Центральный райсуд Сочи приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей местного жителя Михаила Рубцова, признав его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Согласно тексту судебного постановления, который размещен в карточке дела и датирован 2 апреля, Михаил Рубцов на своей странице в Instagram* разместил публикацию с изображением флагов России и Украины и высказыванием против военной операции на Украине.

"Таким образом, Рубцов М.С. своими действиями совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - решил судья Вадим Орехов.

Обвиняемый в суде не отрицал, что сделал публикацию, отмечается в постановлении. "Причиной публикации послужило сожаление о начале специальной операции. В настоящее время отношение к подобному нейтральное. О том, что в данном посте имеются признаки дискредитации вооруженных сил РФ, он не знал", - приводится в документе позиция подсудимого.

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