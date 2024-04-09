Сочи, фото: пресс-служба мэрии Сочи, https://sochi.ru/?ysclid=lurturidzr93936168

09 апреля 2024, 04:57

Обыски по делу о телефонных мошенниках прошли в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи, а также других городах России сотрудники спецслужб провели обыски в офисах и квартирах граждан, обвиняемых в причастности к деятельности телефонных мошенников из Украины, которые обманули россиян более чем на семь миллиардов рублей.

В Сочи сотрудники спецслужб провели обыск в офисе, где, по данным силовиков, работал узел связи, при помощи которого работали колл-центры из Украины, сотрудники которых занимались мошенничеством.

По версии следствия, в Сочи, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и других городах работали виртуальные узлы связи, которые помогли мошенникам похитить у граждан России более семи миллиардов рублей. Они аккумулировались на счетах в украинских банках и шли на финансирование ВСУ, пишет 8 апреля sochi1.ru.

В Сочи и других городах, где прошли обыски в офисах и домах, были изъяты техника, деньги, предметы роскоши и драгоценности, наложен арест на движимое и недвижимое имущество. Задержаны пять человек, они уроженцы разных регионов России. В каких городах произошли задержания - не уточняется. Заведено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), информирует РБК.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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