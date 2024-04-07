07 апреля 2024, 22:57

Житель Ингушетии обвинен в пособничестве баталхаджинцам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики  задержали жителя села Экажево в Ингушетии, подозреваемого в хранении принадлежащего террористам оружия и боеприпасов.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

Как сообщал "Кавказский узел", 27 марта стало известно, что двое бывших судей из Ингушетии задержаны по подозрению в получении взяток за решения по уголовным делам членов боевого крыла вирда баталхаджинцев*.

Житель селения Экажево Назир Арапиев задержан за незаконное хранении оружия, сообщили сегодня "Известия".

По версии силовиков, 38-летний Назир Арапиев хранил целый арсенал, принадлежавший лидерам террористической организации "Боевое крыло вирда Батал-Хаджи Белхароева"*. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения по статье о содействии террористической деятельности, сообщает РЕН ТВ,

16 декабря 2022 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев. В Едином федеральном списке террористических организаций, который опубликован на сайте ФСБ, организация баталхаджинцев значится под номером 46.

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что следователи закончили расследование дела бывшего начальника отдела прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева, обвиненного в пособничестве боевому крылу вирда баталхаджинцев. В феврале дело было передано в суд.

Напомним также, Рамзан Кадыров объявил своими братьями баталхаджинцев после волны арестов осенью 2022 года. 3 ноября 2022 года глава Чечни вступился за семью Белхароевых. Он заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими братьями. "Травля Белхороевских баталхаджинцев не только опережает события, но и выглядит как заготовленная интернет-кампания. Даже появился новый термин, совершенно невозможный и абсурдный - баталхаджинское террористическое общество. Для меня Белхороевы, последователи достопочтимого Батал-хаджи, всегда были и будут близкими братьями", - заявил Кадыров.

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Примечание:

"Аналитики назвали мотивы сотрудничества баталхаджинцев с Кадыровым", "Боевая организация баталхаджинцев признана террористической", "Суд не нашел нарушений со стороны силовиков при обыске у Мустафы Белхароева".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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