Дело Нурды Доклаева дошло до суда

29 февраля 2024, 07:11

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В суд передано дело бывшего начальника отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева, обвиняемого в пособничестве боевому крылу ингушского вирда баталхаджинцев.

Как информировал "Кавказский узел", 6 марта 2023 года стало известно, что следователи закончили расследование дела бывшего начальника отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева, обвиненного в пособничестве боевому крылу ингушского вирда баталхаджинцев.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Батал-хаджи и его последователи".

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по делу Нурды Доклаева и Усмана Картоева. Оба, по версии следствия, участвовали в террористическом сообществе, при этом Картоев обвинен по статье о теракте, а бывший прокурор – в получении взятки в особо крупном размере. Материалы дела переданы на рассмотрение в военный суд, сообщил сегодня "Коммерсант".

Напомним, следствие считает, что с ноября 2013 по декабрь 2018 года Доклаев оказывал пособничество боевому крылу ингушского вирда баталхаджинцев, консультировал Хасана Полонкоева, Тухана Зязикова и других, как им поступать в случае возможного разоблачения. Доклаев был задержан в декабре 2020 года.

По версии следствия, Усман Картоев, в 2019 году выслеживал начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также обеспечил проживание в Москве своего родственника Курейша Картоева, который впоследствии застрелил Эльджаркиева вместе с его братом.

Курейш Картоев объявлен в розыск, по одной из версий, он мог укрыться в Чечне. Версия о том, что предполагаемый Картоев мог сбежать в Чечню, указывает на особое положение этой республики, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров объявил баталхаджинцев своими братьями после волны арестов осенью 2022 года. 3 ноября 2022 года он вступился за семью Белхароевых. Кадыров заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими братьями.

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