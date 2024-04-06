Контрактник из Астраханской области убит на Украине

06 апреля 2024, 18:23

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Военнослужащий Замир Иралиев убит в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции власти сообщили о как минимум 295 убитых в ней бойцах из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 4 апреля официально были признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 294 бойца из Астраханской области.

25 марта в Красноярском районе был похоронен 36-летний Замир Иралиев, убитый в военной операции на Украине, сообщил в своем телеграм-канале глава района.

"Замир родился и вырос в с. Черемуха. В 2004 году окончил Красноярскую школу №2. Затем поступил в училище № 25, где получил специальность газоэлектросварщика. После работал на предприятии газопромышленной отрасли", - говорится в публикации.

В августе 2023 года Замир Иралиев заключил контракт и "отправился в зону проведения спецоперации в составе мотострелкового полка". Военнослужащий погиб 20 марта, сообщил чиновник.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 295 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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