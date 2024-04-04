Десять военных из Астраханской области убиты на Украине

04 апреля 2024, 14:43

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Дамир Мухтаров, Максим Мишин, Иван Судариков, Асхар Кашкмбаев, Геннадий Ермилов, Павел Кузнецов, Насрулла Манапов, Марат Бексеитов, Сергей Бондарев и Владимир Ульянов убиты в зоне боевых действий. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 294 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Рефкат Джангазиев и Александр Утепкалиев убиты на Украине, общее число убитых в военной операции уроженцев Астраханской области достигло 284.

Рядовой, гранатомётчик Дамир Мухтаров, младший сержант Максим Мишин, рядовой Иван Судариков, рядовой Асхар Кашкмбаев, рядовой Геннадий Ермилов, рядовой Павел Кузнецов убиты в военной операции на Украине, сообщила сегодня на своем сайте дума Астраханской области, отчитываясь о передаче родным уроженцев Камызякского района орденов Мужества.

Ранее администрация Камызякского района сообщила о гибели в военной операции Насруллы Манапова, уроженца поселка Кировский. В сообщении в Telegram-канале администрации от 18 декабря 2023 года говорится, что он после службы в армии работал в милиции. 13 декабря там же местные власти сообщили о гибели в военной операции Марата Бексеитова и Сергея Бондарева, а 10 декабря — Владимира Ульянова.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 294 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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