Двое военных из Астраханской области убиты на Украине

03 апреля 2024, 14:29

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Военнослужащие Рефкат Джангазиев и Александр Утепкалиев убиты в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции подтверждена смерть в ней не менее 284 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 марта власти официально признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 282 бойцов из Астраханской области.

В Красноярском районе Астраханской области похоронены два бойца, убитые в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава района. "В селе Забузан проводили Джангазиева Рефката Бекбулатовича, в посёлке Солнечный – Утепкалиева Александра Насеровича", - написал он.

Рефкат Джангазиев родился и вырос в селе Забузан, работал "в различных организациях района и области", а с 2022 года участвовал в военной операции в должности рядового гранатомётного десантного расчёта, сообщил чиновник.

"В ходе выполнения боевого задания 18 марта на территории Донецкой Народной Республики Рефкат Бекбулатович героически погиб. Ему было 63 года. У него осталась супруга, дети", - говорится в публикации.

Александр Утепкалиев родился в Астрахани, а в поселок Солнечный переехал в 2012 году. "Работал в отделе вневедомственной охраны войск нацгвардии по Астраханской области. В октябре прошлого года он заключил контракт с Минобороны. Служил в мотострелковой бригаде. Александр погиб при выполнении боевой задачи на территории ДНР. Ему было 50 лет. У нашего земляка остались мама, супруга и три дочери", - сообщил глава района.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 284 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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