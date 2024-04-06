Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

06 апреля 2024, 09:17

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Из-за ухудшения погоды приостановлено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге, сообщили сегодня в МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 31 марта из-за ухудшения погоды проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге был запрещен. Днем 31 марта это ограничение было снято.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Военно-Грузинская дорога из-за ухудшения погоды закрыта для грузовиков, сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление МЧС по Северной Осетии. Ведомство уточнило, что при этом по трассе разрешено движение автобусов и легковых автомобилей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда слабые осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха +4 градуса, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 7 апреля также ожидаются умеренные осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до +2 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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