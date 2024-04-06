Бывший участник СВО разыскивается по делу об убийстве двух жителей Ростовской области

06 апреля 2024, 04:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тела двух жителей Ростовской области, пропавших 2 апреля по дороге с работы, найдены спустя двое суток в реке в Зимовниковском районе с колото-резаными ранами и связанными. По делу об их убийстве разыскивается 32-летний бывший участник спецоперации на Украине.

В Зимовниковском районе Ростовской области найдены мертвыми двое работников сельскохозяйственного кооператива - главный инженер и рабочий.

По данным следствия, мужчины 41 и 52 лет выехали в сторону Волгодонска с места работы в хуторе Верхоломов 2 апреля и пропали. Их родные обратились в полицию. Их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены спустя двое суток в реке Сал в Зимовниковском районе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

По данным источников, сначала силовики обнаружили автомобили. В багажнике одной из машин было найдено тело Андрея Ликольда с колото-резаными ранами, глубокими порезами на шее и связанными руками. Предположительно, мужчину пытали перед смертью, пишет 161.ru со ссылкой на источник.

Автомобиль Юрия Москового был найден неподалеку, его унесло течением реки. Тело владельца также было со следами насильственной смерти в районе шеи, головы и спины. Возбуждено дело об убийстве.

По делу об убийстве разыскивается 32-летний житель поселка Новопривольный Ремонтненского района. Ранее он уже был судим и участвовал в спецоперации на Украине. Вместе с ним разыскивается еще один человек, чья личность устанавливается.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.