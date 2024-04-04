Обвинение приписало Балабанову мотив ненависти к властям

04 апреля 2024, 02:02

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Михаил Балабанов, обвиняемый в подготовке к поджогу военкомата в Невинномысске, зачитал суду свои показания, отказавшись отвечать на вопросы и признавать вину по террористической статье. Обвинитель настоял на оглашении показаний Балабанова во время следствия, где содержится заявление о ненависти к российскому руководству.

Как писал "Кавказский узел", 31 января военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело Михаила Балабанова, обвиняемого в подготовке к поджогу военкомата в Невинномысске. Подсудимый признает вину частично: он не отрицает совершения конкретных действий, но отказывается признавать их приготовлением к теракту. Защита требует обоснования квалификации дела по террористической статье и указывает суду на свидетельства провокации со стороны силовиков. На заседании 19 марта обвинение завершило представление доказательств.

Уроженец Казани Михаил Балабанов был задержан в Ставропольском крае в декабре 2022 года. Следствие считает, что он планировал поджог военкомата по заданию украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. В июле 2023 года адвокат Балабанова сообщил, что на первых допросах подсудимый признал вину в подготовке поджога.

Основная часть заседания по делу Михаила Балабанова 3 апреля была посвящена оглашению собственных показаний обвиняемого, рассказал «Кавказскому узлу» его адвокат Вячеслав Савин. По словам адвоката, они с подзащитным заранее договорились, что Балабанов зачитает свои показания, данные ранее, но не будет отвечать ни на какие вопросы.

«Он так и сделал, не отвечал ни на мои вопросы, ни на вопросы обвинения и суда. Тогда прокурор решил зачитать его показания на следствии, мотивируя это тем, что УПК разрешает подобную вещь, если подсудимый отказывается давать показания. Я на это возразил, что показания он дал, хотя и в не очень обычной форме, а отвечать отказывается на вопросы. Тогда прокурор переформулировал и попросил огласить (предыдущие показания) в связи с противоречиями. Единственным противоречием с тем, что Михаил зачитал на суде было его заявление на следствии, что после начала СВО он с ненавистью относился к руководству РФ», - отметил адвокат.

В своих показаниях Балабанов не признал вину, заявив, что не собирался совершать теракт. Он также отметил, что его переписка с «куратором» в материалы дела вошла в измененном виде.

«Есть фразы, которые ни он, ни его собеседник не писали. Есть то, что не стыкуется логически. Например, когда они заводят разговор о «коктейле Молотова», Михаил якобы говорит, что знает, как его делать, а его собеседник после этой фразы вдруг начинает подробно рассказывать ему, как это изготовляется, что выглядит бессмыслицей», - подчеркнул адвокат.

Во время заседания также были просмотрены несколько видеозаписей. Адвокат вновь обратил внимание суда, что сотрудники ФСБ следили за Балабановым с момента его приезда в Невинномысск, регулярно снимая его на видео, однако момента передачи ему денег не зафиксировали. Согласно версии защиты, силовики сами осуществили эту передачу и «тогда речь идет о подталкивании к приготовлению к преступлению».

Адвокат также продемонстрировал суду сделанную самим Балабановым видеозапись, на которой видно здание военкомата.

«Там видно, что военкомат окружен кирпичным забором с колючей проволокой и находится довольно далеко от забора. Я обратил внимание суда, что между зданием и забором большое пространство, прокурор в ответ заявил, что там, мол, могли бы быть люди. Я ответил, что его задача – доказать тезис обвинения о том, что действия моего подзащитного реально могли повлечь проблемы для людей, а не предполагать, что какие-то люди могли бы быть за этим забором», - заключил адвокат Савин.

Следующее заседание суда по делу Михаила Балабанова назначено на 23 апреля.

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