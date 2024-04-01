Власти "Сириуса" отчитались о приеме более 200 детей из Белгородской области

01 апреля 2024, 16:36

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Воспитанники школы олимпийского резерва прибыли из Белгородской области на три недели, их пребывание может быть продлено до конца лета, сообщила администрация федеральной территории "Сириус".

Как писал "Кавказский узел", 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах отправить "в оздоровительные лагеря" 1200 детей, поскольку в обстреливаемых со стороны Украины приграничных населенных пунктах области "сейчас опасно". Предложения принять детей поступили от губернаторов ряда регионов юга России.

201 ребенок из Белгородской области размещен на федеральной территории "Сириус", сообщила администрация. "В составе прибывшей группы – дошколята, учащиеся 1-10 классов и студенты колледжей, которых увезли с территории региона из-за неблагоприятной обстановки. Они будут жить в «Сириусе» три недели. Их пребывание может быть продлено до конца летних каникул", - говорится в сообщении в официальном аккаунте "Сириуса" в Telegram-канале.

Школьники будут учиться на базе Президентского лицея «Сириус» и школы имени Серафимы Страховой. "Прибывшие ребята – спортсмены. У себя в регионе они занимаются художественной гимнастикой в спортивной школе олимпийского резерва. Вместе с детьми приехали 11 тренеров. В «Сириусе» они проведут учебно-тренировочные сборы, чтобы не терять спортивный тонус и продолжить подготовку к соревнованиям по своим программам. Занятия будут проходить в «Сириус Арене» и «Академии единоборств»", - указано в сообщении от 31 марта.

Как следует из приложенных к публикации фотографий встречи детей на железнодорожном вокзале, в "Сириус" приехали преимущественно девочки, у многих из них в руках гимнастические обручи.

Глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале сообщил, что детям будут организованы также программы дополнительного образования, экскурсии, посещение концертов и спортивных мероприятий.

Более 1530 детей вывезено из Белгородской области в регионы СКФО и ЮФО

Краснодарский край стал по меньшей мере шестым регионом юга России, куда прибыли эвакуированные из Белгородской области дети. Ранее более 1330 детей было перевезено в Ставропольский края, Астраханскую область, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Дагестан.

Так, 25 марта из Белгородской области в Астраханскую прибыли 150 детей в возрасте от 11 до 18 лет. Они размещены в оздоровительном детском лагере и будут обучаться в родной школе в дистанционном формате, сообщили представители властей.

Дети из Белгородской области, приехавшие на три недели в Астраханскую область, останутся там значительно дольше из-за ситуации на границе с Украиной, предположили астраханские активисты, политики и журналисты.

28 марта 238 жителей Белгородской области, в том числе более 100 детей, приехали в Карачаево-Черкесию. Дети продолжат обучение в школах Теберды и Домбая, отчитался глава республики Рашид Темрезов. "Для всех, кто приехал, созданы комфортные условия для проживания с четырехразовым питанием и соблюдением всех мер безопасности. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская и психологическая", - сообщил он.

В тот же день 170 человек, среди которых 153 ребенка и 17 сопровождающих, прибыли из Белгородской области в Нальчик. Они размещены в реабилитационном центре "Радуга" в Кабардино-Балкарии. Прибывшим "будет организован учебный процесс, проживание, всестороннее обеспечение", сообщило республиканское управление МЧС.

29 марта более 600 жителей Белгородской области, в том числе 536 детей, прибыли на поезде в Махачкалу. Детей разместили в детском лагере "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе, а также в интернатах Махачкалы и Дербента. В Дагестане дети продолжат учебу, рассказала сопровождающая группу директор Комсомольской СОШ Белгородской области Людмила Тарасова.

31 марта более 400 детей прибыли в Невинномысск Ставропольского края. "Всего прибыло около 500 человек, из них более 400 детей школьного возраста и сопровождающие, - отчиталось МЧс по Ставропольскому краю

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