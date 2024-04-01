Военный из Северной Осетии убит на Украине

01 апреля 2024, 08:14

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Военнослужащий Антон Глотов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции власти сообщили о как минимум 269 убитых в ней бойцах из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Александр Лаврик убит в военной операции на Украине, сообщила 30 марта администрация Моздокского района. Таким образом, была официально подтверждена смерть в военной операции не менее 268 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции на Украине погиб военнослужащий из Моздокского района Антон Глотов, сообщила 29 марта в своем телеграм-канале районная администрация. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 269 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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