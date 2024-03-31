Родители детей с ограниченными возможностями потребовали создать госпрограмму реабилитации в Грузии

31 марта 2024, 21:35

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Участники прошедшего в Тбилиси митинга потребовали от Минздрава страны создать необходимую детям программу реабилитации.

Акция под названием "Нельзя экономить бюджет за счет уязвимых детей" прошла сегодня, 31 марта, рядом с администрацией правительства, в ней приняло участие около 30 человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Государство обязано охранять жизнь и здоровье ребенка... правительство собралось вручать награды футбольным игрокам (26 марта сборная Грузии по футболу после победы над сборной Греции впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы, - прим. "Кавказский узел"), а наши дети забыты. Ребенок не может ждать. Это ненормальная практика", - сказала корреспонденту принявашая участие в акции Нино Кинцурашвили.

"Наши представители встречались с министром Михаилом Сарджвеладзе 15 марта, и нам обещали, что до конца марта наши проблемы будут решены. Но этого не случилось. Гражданин имеет право на доступ к качественному медицинскому обслуживанию (статья 28 Конституции Грузии)", - сказала корреспонденту мать ребенка с ограниченными возможностями.

"Мы... не планируем прекращать акцию протеста до тех пор, пока Минздрав не выполнит данное им обещание. Я не могу работать, потому что ухаживаю за своим ребенком и нуждаюсь в помощи государства", - сказала другая мама.

Минздрав страны пока не комментировал заявления участников акции. На сайте ведомства размещен релиз, в котором говорится, что ведомство работает над новой программой реабилитации.

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