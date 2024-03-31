31 марта 2024, 01:09

Житель Тимашевска признан виновным в дискредитации армии

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На 50 тысяч рублей оштрафовал суд в Тимашевске местного жителя Алексея Зайченко, признав его виновным в дискредитации российской армии за публичные высказывания на избирательном участке.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого приверженцев пацифистских взглядов стали привлекать по новой статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Тимашевска Алексей Зайченко оштрафован по статье о дискредитации российской армии.

В постановлении, опубликованном на сайте суда 30 марта, говорится, что дело Зайченко поступило в суд 17 марта и в тот же день было рассмотрено по существу. Утверждается, что житель Тимашевска явился на избирательный участок, расположенный в здании музея братьев Степановых в Тимашевске и нелицеприятно высказался об одном из кандидатов в президенты России. Запись этого он также распространил в интернете, чем дискредитировал вооруженные силы Российской Федерации.

В суде Зайченко вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд счел это смягчающими обстоятельствами. Зайченко признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и оштрафован на 50 тысяч рублей.

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Примечание:

"Силовики назвали ошибкой задержание Владимира Атаманчука", "Осужденный за фейки об армии краснодарец лишен гражданства России", "Житель "Сириуса" оштрафован за дискредитацию армии после публикации в память о Навальном".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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