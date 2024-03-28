28 марта 2024, 10:17

Выход сборной Грузии на чемпионат по футболу вызвал приток детей в секции

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Сборная Грузии по футболу после победы над сборной Греции впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы. Это событие уже вызвало всплеск интереса детей к футболу, рассказали тренеры грузинских клубов.

26 марта сборная Грузии по футболу победила в серии пенальти сборную Греции в финальном матче отборочного этапа Евро-2024 и впервые вышла в финал чемпионата Европы. Матч состоялся на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси и закончился со счетом 4:2.

Это событие подстегнет интерес детей к футболу, сказал тренер и директор "Футбольной академии Глдани" Ираклий Абрамишвили. "Победа нашей сборной - это громадное событие, и после этого резко возрастет интерес детей к футболу. У нас нет опасений, что власти ради имиджа будут больше поддерживать профессиональных спортсменов, а внимание к массовому детскому спорту ослабнет. Все мы понимаем, что если не вырастить смену, то будущего у футбола не будет. По инициативе "Грузинской федерации футбола" и участии Левана Кобиашвили, действующего председателя "Грузинской Федерации футбола" в городе Рустави и различных районах Тбилиси - Глдани, Вакетили, Ваке и на Нуцубидзе - построены по самым последним европейским технологиям футбольные поля, на которых тренируются дети. Все расходы на содержание этих полей покрывает "Грузинская Федерация футбола". Хотя содержание этих полей обходится дорого, но для всех детей плата только 40 лари (около 15 долларов) в месяц", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это делается для того, чтобы занятие футболом было доступно для всех, добавил Абрамишвили. "Насколько мне известно, в регионах также работают успешно детские футбольные школы, которые растят талантливых футболистов. На данном этапе футбольных полей для детей достаточно", - сказал он.

В последние три года уже возрос интерес детей к футболу, отметил тренер Илья из детского футбольного клуба "Арсенал" в Тбилиси. "А победа грузинской сборной станет толчком для развития футбола в нашей стране. В регионах также строятся футбольные поля и работают детские футбольные школы. Везде ищут способных будущих футболистов и стараются им помогать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тренер по футболу Зураб из частной школы сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 27 марта семь школьников пришли к нему записаться на секцию футбола. 13-летний подросток из Тбилиси Андро сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что также 27 марта записался в футбольную секцию.

После матча по распоряжению мэра Тбилиси Кахи Каладзе автобусы ходили до двух часов ночи, но футбольные болельщики праздновали победу до утра. Как отметил Каха Каладзе, "это потрясающий день и море эмоций".

"26 марта 2024 года будет вписано золотыми буквами в новейшую историю Грузии. Это день, которого грузинские болельщики ждали несколько десятилетий", - сказал Каладзе в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Сборная Грузии 18 июня сыграет свою первую игру на Чемпионате Европы в Дортмунде против сборной Турции.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в нескольких городах Германии: Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. В группе F Грузия сыграет с Турцией, Португалией и Чехией, сообщил 26 марта "Коммерсант".

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"Грузинские баскетболисты впервые в истории пробились на чемпионат мира", "Создание академии "Динамо" в Дагестане вызвало непонимание болельщиков "Анжи", "Анжи" лишился лицензии на фоне многомиллионных долгов перед игроками".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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