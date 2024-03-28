28 марта 2024, 03:52

Житель Сочи оштрафован за оскорбление Путина

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Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей сочинца Александра Гончарова из-за Telegram-репостов критических публикаций о российских властях. 

Адлерский районный суд Сочи 27 марта оштрафовал по статье о мелком хулиганстве местного жителя Александра Гончарова. Поводом для административного преследования стали его посты с критикой российских властей.

Административное дело против Гончарова было возбуждено по части 3 статьи 20.1 КоАП России. Эта часть статьи о мелком хулиганстве предполагает наказание за публикации в сети, если правоохранительные органы усмотрят в них "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть".

Александр Гончаров делал в Telegram репосты публикаций с канала сторонников Алексея Навального. Несколько изображений «с критикой действующей власти и должностных лиц», в том числе Владимира Путина, полиция и суд сочли «оскорблением человеческого достоинства и общественной нравственности», сообщил 27 марта правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Гончаров в суде признал себя виновным и суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей. Максимальный штраф по статье, которую вменили Гончарову, составляет 100 тысяч рублей, минимальный - 30 тысяч рублей.

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Примечание:

"ЕСПЧ признал нарушения прав жителей юга России", "Наталья Дорожнова обжаловала штраф за повторную дискредитацию армии", "Волгоградское телевидение организовало травлю сторонников Навального".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 марта 2024, 02:53

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27 марта 2024, 23:12

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