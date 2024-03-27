27 марта 2024, 02:37

Житель Чегема оштрафован за дискредитацию армии

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На 30 тысяч рублей оштрафовал Чегемский районный суд местного жителя Мурата Кягова, признав его виновным в дискредитации армии из-за публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", первый протокол на жителя Кабардино-Балкарии Мурата Кягова поступил в суд 7 февраля, но был возвращен в полицию. Вновь дело Кягова поступило на рассмотрение суда 20 февраля.

Чегемский районный суд Кабардино-Балкарии вынес решение по административному делу Мурата Кягова. Постановление опубликовано на сайте суда 26 марта.

В постановлении указывается, что Кягов "опубликовал запись в сети "Интернет", направленную на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ, ее граждан, поддержания мира и безопасности". На заседание суда он не явился, "направив суду заявление, в котором свою вину признал в полном объеме".

Суд счел, что Кягов виновен в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по административной статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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