Дело жителя Кабардино-Балкарии о дискредитации армии вновь поступило в суд

21 февраля 2024, 00:53

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Суд в Чегеме вернул в полицию административный протокол о дискредитации российской армии на Мурата Кягова из-за допущенных нарушений. Спустя несколько дней протокол вновь поступил в суд.

В Чегемский районный суд Кабардино-Балкарии вновь поступило административное дело в отношении местного жителя, ранее протокол был возвращен в полицию в связи с недостаткам.

Первый протокол на Мурата Кягова поступил в суд 7 февраля, однако уже на стадии подготовки дела к рассмотрению его вернули в полицию, следует из данных на сайте суда.

Из материалов дела следует, что Кягов разместил в интернете видеозапись, которая дискредитирует российскую армию. Однако в протоколе при этом не указано, на каком конкретно сайте это было сделано, не изложен текст, сопровождающий видеозапись, нет и самой видеозаписи, как и даты ее размещения.

Второй протокол был передан судье уже 13 февраля, он был принят, рассмотрение дела по существу назначено на 14 марта.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 февраля суд в Северной Осетии приговорил жителя Моздокского района Махади Григоращенко к штрафу в две тысячи рублей за демонстрацию экстремистской или нацистской символики, за лозунг в поддержку Украины.

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