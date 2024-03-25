Чечня стала худшей в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых городах

25 марта 2024, 04:11

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Жители малых и средних городов Чечни получают в среднем 26,7 тысячи рублей ежемесячно, это худший результат по стране. В хвосте рейтинга по зарплатам также Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Северная Осетия.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге регионов России по уровню зарплаты жителей малых и средних городов в 2022 году последнее место заняла Чечня, где зарплата составляет в среднем 24,7 тысячи рублей.

Очередной рейтинг регионов России по уровня заработной платы в малых и средних городах опубликовало сегодня, 25 марта РИА "Новости". Исследование подготовлено РИА "Рейтинг на основании данных официальной статистики.

Среди регионов юга России самые высокие зарплаты - в малых и средних городах Астраханской области (50,5 тысячи рублей). В Краснодарском крае жители получают в среднем 46,3 тысячи рублей, в Ростовской области - 44,9 тысячи рублей, в Адыгее - 44 тысячи рублей, в Ставропольском крае - 43,1 тысячи рублей, в Волгоградской области - 41,3 тысячи рублей, в Северной Осетии - 34,5 тысячи рублей, в Калмыкии - 34,1 тысячи рублей, в Карачаево-Черкесии - 33,7 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии - 32,6 тысячи рублей, в Дагестане - 31,1 тысячи рублей, в Ингушетии - 29,3 тысячи рублей, в Чечне - 26,7 тысячи рублей.

Для сравнения, больше всего в стране получают жители малых и средних городов в Чукотском автономном округе - 135,6 тысячи рублей.

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