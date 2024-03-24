24 марта 2024, 12:04

Житель Кубани убит на Украине

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Иван Гутов из Приморско-Ахтарского района убит на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 343 жителей Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 342 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне военной операции на Украине погиб житель Приморско-Ахтарского района Иван Гутов, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 20 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Степного сельского поселения.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 343 жителей Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Контрактник из Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Двое военных из Новошахтинска убиты на Украине", "Военный из Жирновска убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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